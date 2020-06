Suinocultores de MS doam para campanha contra o Covid-19

A rede que é implementada por meio da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais - BPW Dourados e Associação LEILODOM, pretende contribuir na produção e distribuição de mais de 20 mil unidades de protetores faciais - Foto: Divulgação

Em meio a pandemia, produtores rurais, ligados a Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores (Asumas), doaram R$ 10 mil para do projeto coletivo de solidariedade, Corona Vidas - Hub Dourados. A rede que é implementada por meio da Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais - BPW Dourados e Associação LEILODOM, pretende contribuir na produção e distribuição de mais de 20 mil unidades de protetores faciais, atendendo demandas dos 79 municípios de MS.

O projeto que nasceu em Feira de Santana, na Bahia, já se expandiu para outros três estados brasileiros, juntando professores, pesquisadores, empresas e instituições, promovendo iniciativas que contribuam para o enfrentamento e combate ao coronavírus.

"Quando foi nos apresentado a proposta de parceria, não pensamos duas vezes, estamos passando por uma situação complicada para toda sociedade e queremos juntar forças, para sairmos dessa o mais rápido possível", destacou o presidente da Asumas, Alessandro Boigues.

"Enquanto associação, estamos fazendo um trabalho em conjunto com os suinocultores de Mato Grosso do Sul, arrecadando dinheiro, que será destinado as ações que combate ao covid 19, sabemos que toda doação vai fazer muita diferença para as pessoas que estão no enfrentamento da doença", completou Boigues.

Além da Asumas, o Corona Vidas no estado, já conta com a colaboração do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Campus Dourados, universidade Unigran e professores e pesquisadores da Fiocruz MS e do Núcleo de Evidências de Estado de Mato Grosso do Sul (NEv-MS).