Sucesso em todo o mundo, Starbucks chega ao Fort Atacadista de Campo Grande

Campo-grandenses vão ter o prazer se saborear uma das marcas de café mais conhecidas em todo o mundo. Chega em Campo Grande as cápsulas do café Starbucks nas unidades do Fort Atacadistas de Campo Grande. A famosa marca de cafeterias norte-americana passa a integrar seus itens na rede de atacarejo com uma linha de produtos e sabores variados. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic), mesmo com a pandemia, houve crescimento de 35% na escolha da bebida entre os consumidores.

Segundo a coordenadora de marketing regional do Fort Atacadista, Rafaellen Duarte, as cápsulas chegam para compor o mix de mercadorias oferecidas pela rede. "Temos grande variedade de produtos e com a chegada do Starbucks em nossas unidades, poderemos oferecer tanto aos consumidores do varejo, quanto do atacado, uma experiência atrativa de compra", pontua.

Entre os produtos, estão o café torrado e moído, e cápsula, que poderão ser usadas em máquinas como Nespresso e Dolce Gusto. Ainda conforme informações da Abic, a projeção é que em 2021 haja crescimento de 1,1% na produção do grão.

Onde encontrar - Na rede Fort Atacadista, que possui sete lojas em Campo Grande, o cliente pode aproveitar o mix de produtos e levar para casa uma alimentação mais balanceada. Elas ficam localizadas nos seguintes endereços:

Loja 89 - Parati - Rua da Divisão, 1208

Loja 78 - Tiradentes - R. Antônio Bicudo, 112 - Jardim São Lourenço.

Loja 170 - Coronel Antonino - R. São Borja, 586 - Vila Rica

Loja 77 - Shopping Norte Sul Plaza - Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300

Loja 76 - Getúlio Vargas - Av. Pres. Vargas, 1336 - Papa João Paulo II

Loja 180 - Guanandi - Av. Pres. Ernesto Geisel, 501 - Jardim Jacy

Loja 100 - Moreninhas - Av. Gury Marques, 4855.