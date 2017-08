Mais de cem cursos profissionalizantes iniciam aulas para jovens hoje

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria da Juventude, iniciou nesta segunda-feira (7) mais uma turma de 120 jovens no curso de capacitação profissional para jovens da Capital.

“Este é um curso de capacitação profissional de comportamento organizacional, marketing pessoal, ferramenta de coach, direção de oratória, liderança e carreira. Começamos com um curso piloto autorizado pelo prefeito Marquinhos Trad. Já qualificamos cerca de mil jovens para o mercado de trabalho. A Subsecretaria da Juventude oferece atividades de combate ao álcool e as drogas e os serviços de atendimento que estão inseridos dentro do programa do Projeto Ação Jovem”, completa Maicon.

O estudante Gabriel Timoteu, 18 anos, está gostando do curso promovido pela equipe da Subsecretaria da Juventude e considera o aprendizado uma oportunidade para o mercado de trabalho.

“Nós queremos ter uma oportunidade de trabalho. Aqui neste curso nós aprendemos oratória, melhorar a comunicação e até mesmo a maneira de vestir, dependendo da situação”, comenta Gabriel.

Carine Corrêa, 18 anos, ficou sabendo dos cursos por meio da amigas escola. “Percebi neste primeiro dia de curso que a gente fica mais focada em nossos objetivos. Os professores são ótimos e o aprendizado é tranquilo. Com este curso vou minimizar minha dificuldade durante as entrevistas de trabalho”, observou Carine.

Para o professor de Marketing Pessoal, Carlos Roboton os estudantes estão aprendendo no curso vender suas próprias imagens. Isso pode ser feito com uma boa comunicação e uma vestimenta adequada para cada ocasião.

“Com estas palestras os alunos vão expandir a visão e observar o que está em tudo de outra forma. Estas palestras têm um único objetivo que é o de preparar os jovens para o trabalho e muitas lições servem para a vida pessoal. Este curso é importante porque o mercado de trabalho está cada vez mais exigente”, finalizou Carlos.

