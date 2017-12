Semed abre processo seletivo simplificado para professores de artes e educação física da Remeda Reme

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio Secretaria Municipal de Educação (Semed) abre inscrições para o processo seletivo simplificado por tempo determinado para professores de artes visuais, artes cênicas, música, educação artística e educação física. O edital foi publicado nesta quarta-feira (13) no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

A seleção tem por objetivo regulamentar o processo de escolha destes professores, efetivos ou convocados temporariamente, para comporem o quadro de reserva, tendo em vista o preenchimento das vagas oriundas do projeto Arte e Cultura, em 2018.

O processo seletivo será organizado, coordenado e executado pela Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC) da Secretaria Municipal de Educação, por uma comissão designada. As funções desempenhadas serão divididas em cinco blocos: música, dança, artes visuais, artes cênicas e artes circenses.

As funções desempenhadas pelos classificados na música são: instrumentos de corda, flauta, percussão, coral, regência de orquestra. No bloco de dança será: contemporânea, balé, urbana, jazz dance, sapateado e regional

Na função de artes visuais: desenho artístico, pintura em tela, cinema/audiovisual, fotografia, artesanato, grafite, colagem e escultura. Na função de artes cênicas irá contempla o teatro. No último bloco, de artes circenses, o circo.

Prática

Os professores desempenharão funções para incentivar a prática da arte por meio da música, da dança, das artes visuais e cênicas no projeto; de realizar ações em conjunto com a coordenação pedagógica e direção da unidade escolar com o objetivo de cultivar e fomentar a expressão artística e cultural dentro do ambiente escolar.

Os classificados no processo seletivo também irão buscar a realização das atividades relativas às funções para que façam parte dos processos de ensino e de aprendizagem, auxiliando na formação do aluno. Irão cumprir com os procedimentos de planejamento, monitoramento e avaliação das atividades, respeitando prazos e determinações.

Caberá ao professor também divulgar para a Semed a participação em eventos afins, registros das atividades por meio de fotos, vídeos e registros da equipe escolar e/ou jornalísticos; participar de capacitações, formações continuadas, eventos e ações referentes ao projeto.

Inscrições

As inscrições serão realizadas nos dias 14, 15 e 18 de dezembro, das 8h às 11h e das 13h às 17h, na Secretaria Municipal Educação, na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Para mais informações o interessado pode acessar a página do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, pelo link: http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande, na página 06.