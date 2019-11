SP: cerca de 380 mil alunos começam hoje a fazer Prova e Provinha

Cerca de 380 mil alunos do ensino fundamental da rede municipal da cidade de São Paulo começam hoje (6) a fazer a Prova São Paulo – aplicada aos estudantes do 4º ao 9º ano – e a Provinha São Paulo – destinada aos alunos do 2º e 3º anos. Também participarão da avaliação os estudantes das escolas municipais de Educação Bilíngue para Surdos e as Escolas-Polo (que atendem a surdos e ouvintes).

Segundo a prefeitura de São Paulo, as provas pretendem avaliar anualmente o conhecimento dos estudantes em língua portuguesa, matemática e ciências naturais. “Além de contribuir com a avaliação dos estudantes no decorrer dos ciclos, busca-se promover ações que auxiliem na tomada de decisões de cada escola, voltadas para o ensino e a aprendizagem”, destaca nota da administração municipal.

Nos dois primeiros dias, a Provinha São Paulo terá questões de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática. O terceiro dia envolverá apenas as turmas de 3º ano, que responderão questões de múltipla escolha sobre ciências naturais.

A Prova São Paulo também acorre em três dias, o primeiro destinado à língua portuguesa e à produção de texto; o segundo, à matemática e o terceiro, às ciências da natureza.

Nas escolas municipais de Educação Bilíngue para Surdos e nas Escolas-Polo as provas ocorrerão no período de 6 a 13 de novembro. As avaliações contarão com versões em braille, áudio e audiodescrição para deficientes visuais, versão impressa ampliada para estudantes com baixa visão e em Língua Brasileira de Sinais (Libras).