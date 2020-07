SP: aulas serão retomadas se todos os protocolos forem cumpridos

O protocolo prevê o retorno de forma gradual - (Foto: Reuters/ Amanda Perobelli/ Agência Brasil)

O secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, reafirmou hoje (17) que o governo paulista trabalha com uma previsão inicial de retomada das aulas no ensino público e privado de São Paulo somente a partir do dia 8 de setembro. Mas, segundo ele, isso só vai ocorrer se todos os protocolos de saúde forem cumpridos: o governo paulista condiciona a volta às aulas somente quando todas as regiões do estado estiverem na fase 3 – amarela do Plano São Paulo por pelo menos 28 dias.

Hoje, apenas sete regiões do estado estão na fase amarela. Além da capital paulista, estão na fase amarela as regiões da Baixada Santista, de Registro e quatro sub-regiões metropolitanas: sudoeste, sudeste, leste e oeste.

“Os protocolos da educação estão mantidos. Muitas pessoas estão falando da data e muito mais importante do que a data é termos as condições obrigatórias sendo cumpridas. Ou seja: só voltaremos em 8 de setembro se as condicionalidades determinadas pelo Centro de Contingência [do Coronavírus em São Paulo] forem cumpridas", disse ele, hoje (17).

O protocolo prevê o retorno de forma gradual. Na primeira etapa de retorno, até 35% dos alunos poderão voltar às aulas presenciais, respeitando o distanciamento de 1,5 metro. Isso deverá ser feito em forma de rodízio e, com o restante dos alunos seguindo em aulas remotas e online. Segundo o secretário, alunos e professores dos grupos de risco para o novo coronavírus deverão ser poupados, permanecendo em casa.

As aulas presenciais na rede estadual de São Paulo estão suspensas desde o dia 23 de março como medida de controle à propagação do novo coronavírus. Atualmente, as aulas das escolas estaduais ocorrem de forma remota e online, sendo transmitidas por meio do aplicativo Centro de Mídias SP (CMSP), plataforma criada pela Secretaria de Educação durante a pandemia do novo coronavírus. Ela também é transmitida por meio dos canais digitais na TV 2.2 - TV Univesp e 2.3 - TV Educação.