SOS Mata Atlântica monitora a qualidade da água dos rios de Bonito

A SOS Mata Atlântica realiza entre 31 de julho a 4 de agosto a capacitação de cidadãos e organizações interessados em monitorar a qualidade da água dos rios de Bonito (MS). A ação tem o objetivo de envolver a comunidade na proteção de rios, nascentes e córregos, realizando a coleta de amostras e análises mensais. Os resultados são compilados em um banco de dados e ficam disponíveis na internet. Para participar da iniciativa, é necessário fazer o cadastro no link: Aqui. O projeto tem patrocínio Coca-Cola Brasil e Ypê.

As equipes de monitoramento analisam elementos presentes na água, como oxigênio, PH e fosfato, por meio de um kit desenvolvido especificamente para o projeto. A iniciativa é aberta à população em geral, que pode participar dos grupos existentes ou formar novas equipes.

No dia 31 de julho, na parte da manhã, será a capacitação geral e definição dos locais onde a população fará a análise mensal da qualidade da água. Na parte da tarde do mesmo dia e nas demais datas, a equipe da SOS Mata Atlântica realizará visitas técnicas com os grupos para a parte prática do projeto.

Malu Ribeiro, especialista em recursos hídricos da Fundação, ressalta a importância da participação da sociedade na iniciativa, que permite intensificar e ampliar o trabalho realizado pela ONG no resgate dos rios, córregos e nascentes do país. “A formação de uma rede de cidadãos para monitorar a qualidade da água dos rios brasileiros é um instrumento de engajamento e mobilização por avanços no saneamento”, comenta Malu.

A Ypê, parceira da SOS Mata Atlântica há dez anos, reforça a importância da ação para as gerações futuras. A Ypê acredita que um futuro melhor para a sociedade, inclui promover e apoiar iniciativas sustentáveis. Afinal um projeto como esse possibilita ações de conservação, recuperação e gestão participativa da água.

Para dar ainda mais força ao projeto, a Coca-Cola Brasil também entrou no projeto, somando a Ypê no apoio à expansão do programa pelo Brasil. “Estamos determinados a criar valor em todas as esferas: dentro das nossas fábricas, ao longo da cadeia produtiva e nas comunidades nas quais atuamos, indo além das metas compensatórias e de mitigação de impacto. Com essa parceria temos a oportunidade agora de fortalecer a rede em defesa dos rios limpos e água de qualidade para todos”, diz Pedro Massa, diretor de sustentabilidade e valor compartilhado da Coca-Cola Brasil.

Serviço

Dia 31/7 – das 9h às 13h

Capacitação dos grupos

Local: SECTUR - Secretaria de Turismo de Bonito -Sala de eventos

End: Rua Coronel Pilád Rebuá, nº: 1780, Centro - Bonito

De 31/7 a 4/8

Capacitação in loco e realização da primeira análise com cada grupo (esses locais e horários serão definidos na capacitação do dia 31/7)

Sobre o projeto - O programa surgiu em 1991, com uma campanha que reuniu 1,2 milhão de assinaturas em prol da recuperação do Rio Tietê e originou o primeiro projeto de monitoramento da qualidade da água por voluntários, o “Observando o Tietê”. Para agregar outras bacias hidrográficas, a iniciativa foi ampliada e passou a se chamar “Observando os Rios”. Em nova fase, com o patrocínio da Coca-Cola Brasil e Ypê, o projeto agora tem como objetivo formar 10 grupos de monitoramento da qualidade da água em cada um dos 17 estados da Mata Atlântica. Atualmente, são 241 grupos de monitoramento que analisam a qualidade da água em 287 pontos, 238 rios, em 100 municípios dos estados de AL, BA, CE, ES, GO, MG, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE, SP envolvendo cerca de 3,7 mil pessoas.

Mato Grosso do Sul é o 17º Estado, fechando a formação de grupos de monitoramento nos 17 Estados da Mata Atlântica.

