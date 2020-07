Sorteios da loteria federal serão retomados amanhã

Sorteios da loteria federal voltam nesta semana - (Foto: Reprodução)

Os sorteios da Loteria Federal serão retomados neste sábado (4), a partir da extração 5478. Os bilhetes que já haviam sido produzidos e distribuídos continuam disponíveis para venda nas lotéricas, e estão válidos, ainda que a data impressa seja março ou abril.

As extrações 5478 a 5489 serão sorteadas somente aos sábados. Os sorteios às quartas-feiras voltam a partir do dia 23 de setembro. O cronograma está disponível nas lotéricas e no site da CAIXA, na Aba Comunicados Importantes.

O sorteio da Federal é realizado no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo, a partir das 19h. O público pode acompanhar a transmissão do sorteio pelo perfil das Loterias CAIXA no Facebook (@LoteriasCAIXAOficial) e no canal CAIXA no Youtube.

Como jogar:

A Loteria Federal é fácil de ganhar e fácil de apostar. Basta escolher o bilhete exposto na lotérica ou adquiri-lo com um ambulante lotérico credenciado. É só escolher o número impresso no bilhete que quer concorrer, conforme disponibilização no momento da compra. Cada bilhete contém 10 frações e pode ser adquirido inteiro ou em partes. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que adquirir.

Com a Loteria Federal, são diversas as chances de ganhar. Ganha quem acerta: um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; a milhar, a centena e a dezena de qualquer um dos números sorteados nos cinco prêmios principais; bilhetes cujos números contenham a dezena final idêntica a umas das três dezenas anteriores ou das três dezenas posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio, excetuando-se os premiados pela aproximação anterior e posterior; a unidade do primeiro prêmio.

Sorteios:

Os sorteios das extrações oferecem prêmios principais de R$ 500 mil em uma única série. Todo mês, o apostador também pode concorrer a R$ 1,350 milhão no prêmio principal, apostando na Milionária Federal. Em dezembro, acontece extração Especial de Natal, com prêmio de R$ 1,350 milhão por série.