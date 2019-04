Solidariedade marca as comemorações de Páscoa no Rede

Aproximadamente 210 crianças e adolescentes atendidos pela unidade, localizada no bairro Dom Antonio Barbosa, região sul de Campo Grande - Foto: Divulgação

A comemoração de Páscoa na Unidade I do Programa Rede Solidária, desenvolvido pelo governo do Estado e gerenciado pela Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), ganhou reforços neste ano com a doação de doces e bombons de alunos da Escola Paulo de Tarso, localizada no bairro Vila Kellen em Campo Grande.

Segundo Milena Santana, coordenadora do Ensino Fundamental II e Médio da Escola, desde o início do ano os alunos estão se preparando para a Páscoa: “Já faz parte do projeto pedagógico da escola ações como esta, e através de gincana começamos a arrecadação dos chocolates. Acreditamos ser de fundamental importância para o crescimento de nossos alunos o contato com realidades diferentes daquelas que estão inseridos”, analisa a coordenadora que conheceu o projeto por acaso. “Nós estávamos em busca de um projeto que atendesse crianças, principalmente por conta da nossa ação envolver a páscoa. Liguei à procura de informações, vim conhecer a unidade e me surpreendi com o trabalho do Rede Solidária, fomos recebidos de braços abertos, e estamos felizes com resultado dessa parceria”, relata.

Para a Diretora da Unidade I do Programa, Cristina Meza, a ajuda veio em boa hora: “A Páscoa é uma data muito esperada pelas crianças, mexe bastante com o imaginário delas, e sempre ficam esperando algo especial, já que no bairro onde atuamos, muitas famílias não tem condições de comprar ovos de páscoa ou chocolates. Esse gesto de solidariedade dos alunos e da direção da escola nos encheu de alegria e de gratidão”, relata.

Aproximadamente 210 crianças e adolescentes atendidos pela unidade, localizada no bairro Dom Antonio Barbosa, região sul de Campo Grande, participaram das comemorações que contaram com programação cultural de dança, música e teatro, todos promovidos e desenvolvidos pelos alunos do projeto.

“Depois do dia das crianças a Páscoa é a data que mais gosto por que tem muitas coisas gostosas e chocolate”, comemorou a aluna Sophia Mariah, de 9 anos. A importância da data também foi lembrada pelas crianças. “Foi muito divertido a festa aqui no Rede. O mais legal também foi aprender que a Páscoa é a ressurreição de Jesus”, disse a aluna Agatha Ester, de 8 anos, que pratica capoeira e balé no projeto.

Promover, recrutar e qualificar voluntários para projetos sociais do programa é um dos Módulos de Ação do projeto. Podendo ser executadas por meio de trabalho voluntário, patrocinador de campanhas, eventos ou projetos, doador com contribuição de qualquer quantia ou doador bens materiais e recursos como suprimentos, materiais escolares, pedagógicos, livros, roupas novas ou usadas, fantasias, instrumentos musicais.

As doações poderão ser feitas nas unidades do Rede Solidária em Campo Grande na Unidade Ruth Cardoso localizada na Rua Adelaide Maia Figueiredo, 1879, bairro Dom Antônio Barbosa ou na Unidade Iria Leite Vieira, na Rua da Conquista, 638, Jardim Noroeste. Mais informações pelo telefones 3380-3041 ou 3344-0870.