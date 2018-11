Solicitada por alunos, reforma de quadra de esportes é entregue por Reinaldo Azambuja

Campo Grande (MS) – Alunos da EE Lino Villachá, no bairro Nova Lima, em Campo Grande, estão felizes da vida com a reforma da quadra de esportes entregue pelo governador Reinaldo Azambuja nesta quinta-feira (29.11). O espaço, que era inadequado e quente, agora encanta estudantes e funcionários.

“A quadra não tinha teto, quando chovia escorria lama por toda a parte, dificultava o trabalho dos funcionários administrativos e atrapalhava as atividades dos alunos. Agora a realidade é outra: nossa quadra foi transformada praticamente num ginásio para atividades esportivas, culturais e pedagógicas”, disse o diretor Olívio Mangolim.

Quando visitou a escola, em fevereiro deste ano para entregar uniformes e kits escolares, Reinaldo Azambuja recebeu dos alunos o pedido para reformar o espaço de convivência. “Com 34 anos de existência, a escola não tinha recebido melhorias nessa área esportiva”, falou o governador.

Para atender a solicitação e melhorar a acessibilidade e o conforto dos usuários, o Governo do Estado investiu R$ 452 mil de recursos próprios na construção de arquibancadas e rampas de acesso – que corrigiram desníveis das passagens que ligam a quadra de esportes aos demais blocos da unidade escolar.

“A obra ainda resolveu problemas da caixa d’água, dos banheiros, das fossas e das salas mais antigas”, agradeceu Mangolin. “Agora precisamos da troca do telhado do corredor central do pavilhão mais antigo da escola”, pediu o diretor. Atento, Reinaldo Azambuja disse que vai autorizar a obra. “Pode contar comigo”, afirmou.

Com 1,3 mil estudantes, a EE Lino Villachá funciona nos três períodos, do 4º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio, além do ensino médio integrado (Técnico em Informática) e cursos técnicos MediaTec e Pronatec, na área de informática. O prédio possui 13 salas de aulas, três laboratórios e duas salas de apoio.

Apoio do TRT

Parceiro da escola, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT24) doou nesta quinta-feira, 25 placas de tatame e 70 quimonos para o projeto de judô da unidade. Iniciadas este ano, as aulas atendem 30 alunos no contraturno do ensino regular. “É uma semente que se planta para o futuro do Brasil”, disse o presidente do TRT24, desembargador João de Deus.

A doação dos materiais faz parte do programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Valorização da Aprendizagem, do TRT24. Além do material esportivo, o Tribunal doou 31 aparelhos de ar condicionado. A Secretaria de Estado de Educação (SED) vai dar suporte à instalação dos equipamentos.

Horta ecológica

Também no evento, foi anunciado que professores e estudantes contarão com suporte técnico do Senar/MS, por mediação do TRT24, para melhorar o cultivo da horta ecológica da escola. O espaço foi implantado há dois anos com o intuito de enriquecer as aulas práticas dos alunos, que cultivam hortaliças e frutas.

Bruno Chaves – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro