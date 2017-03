Site que compara faculdades oferece mais de 17 mil bolsas de estudo no MS

O Quero Bolsa, site de comparação de faculdades, oferece mais de 17 mil bolsas de estudos no Mato Grosso do Sul para quem pretende iniciar uma faculdade ainda no primeiro semestre de 2017. A alternativa é ideal para pessoas que querem cursar o ensino superior, mas não podem arcar com o valor integral das mensalidades e não conseguiram vaga pelos programas educacionais do governo. As vagas são para cursos de graduação e pós-graduação, presenciais e a distância (EAD) e os descontos podem chegar a 57%, válidos até o final do curso. As inscrições vão até o dia 31 de março.

Neste momento, faculdades de todo o Brasil oferecem vagas remanescentes com descontos atrativos para os alunos. Segundo Bernardo de Pádua, CEO do Quero Bolsa, o site oferece uma alternativa para quem precisa do desconto para estudar, mas não conseguiu ingressar no ensino superior através dos programas do governo. “As faculdades ainda possuem ótimas oportunidades para os alunos que não querem deixar de estudar nesse semestre. No site o aluno pode comparar os preços, escolher as opções que mais lhe agradam, e já garantir o desconto que vai até o final do curso”, explica Pádua.

No site também é possível consultar instituições e cursos selecionados na região. Em todo o país, o Quero Bolsa oferece mais de 780 mil bolsas de estudo em mais de 950 faculdades. No Mato Grosso do Sul, a empresa possui parceria com 36 faculdades, entre elas Anhanguera, Unopar e Instituto Graduarte.

Os interessados devem fazer a inscrição para o curso de interesse no site do Quero Bolsa e pagar a pré-matrícula para garantir o desconto. Para se inscrever o aluno não precisa comprovar renda ou ter prestado o ENEM. Algumas instituições têm as datas de matrícula diferentes, por isso o aluno deve ficar atento ao calendário da faculdade escolhida.

Para mais informações, basta entrar em contato com a Central de atendimento no 0800 666 1010, de segunda a sexta-feira, entre 9h e 23h (horário de Brasília) e acessar o site. Através dos canais de atendimento é possível conversar com um Guia do Aluno, que poderá orientar, tirar as dúvidas e mostrar as melhores opções de bolsas ao futuro universitário.

Sobre o Quero Bolsa

O Quero Bolsa é um site de comparação de faculdades onde é possível encontrar informações sobre cursos, instituições de ensino, comparar preços e ainda conseguir bolsas de estudo para mais de 950 faculdades parceiras. Desde sua fundação, em 2012, o site já beneficiou mais de 100 mil alunos. O site é administrado pela Quero Educação, empresa especializada em marketing educacional, que oferece ao mercado soluções para que universidades maximizem seus resultados e estudantes encontrem as melhores opções de estudos.

