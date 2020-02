Site de notícias “ACritica.NET” está entre os mais acessados de Mato Grosso do Sul, de acordo com ranking da Amazon

Site de notícias ACritica.NET está entre os mais acessados de MS e ocupa 5ª posição - (Foto: Ilustração)

O portal ACritica.NET, de Campo Grande (MS), é o 5º mais acessado de Mato Grosso do Sul, de acordo com o Ranking de Sites Mais Acessados, que é um serviço gratuito focado em listar de forma simplificada os sites e portais de notícias do Brasil. Os dados de cada site listado são coletados de forma automática, da base de dados do Alexa Traffic Rank, que classifica os sites pelo tráfico que possuem e os listam conforme a posição no Brasil Ranking (BR) e World/Global Ranking (WR).

Para fazer o ranqueamento, o Ranking Sites Mais Acessados analisou o período de 2 de fevereiro a 5 de fevereiro deste ano, que deixou o portal acritica.net atrás somente dos sites MidiaMax (1º), Campo Grande News (2º), Correio do Estado (3º) e TopMídiaNews (4º). "Recebemos essa notícia com muito entusiasmo O jornal A Crítica tem 40 anos de atividade e nossa credibilidade é oriunda da confiança dos leitores. Vamos honrar esse compromisso e oferecer, cada vez mais, conteúdo de qualidade e com os princípios do jornalismo", pontua Enrico Feitosa, diretor do Grupo Feitosa de Comunicação.



Enrico Feitosa, diretor do Grupo Feitosa de Comunicação

Atualmente, o Grupo Feitosa de Comunicação é composto pelo jornal impreso “A Crítica”, com sede em Campo Grande, pelo portal acritica.net, também com sede na Capital de Mato Grosso do Sul, e pelas rádios Marabá FM 93,9 (Maracaju), Serrana FM 88,7 (Nioaque), Serra FM 106,5 (Rio Verde), Montana FM 89,9 (Inocência), Band FM 100,9 (Grande Dourados), Band FM 88,5 (Paranhos), Nova FM 99,1 (Campo Grande) e, em breve, a Corumbá FM 98,9 (Corumbá).

Segundo Enrico Feitosa, o Grupo sempre tomou como premissa a divulgação de notícias com credibilidade, checando, sempre, os dois lados da informação e, por isso, a boa colocação do site acritica.net entre os mais acessados do Estado é motivo de muito de alegria. “Isso demonstra que estamos trabalhando de forma correta e que temos uma equipe produtiva, tanto no site e jornal, quanto nas emissoras de rádio espalhadas pelo interior”, pontuou.

Ele ressalta que o Grupo Feitosa de Comunicação tem por objetivo estar em todos as plataformas, desde jornal impresso, site com notícias minuto à minuto, emissoras de rádio e redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter “O nosso foco é levar as notícias até o nosso público, independentemente da plataforma. Por isso, procuramos termos profissionais capacitados e com larga experiência em jornalismo”, finalizou.

O que é o Alexa Ranking?

Fundada em 1996, a Alexa Ranking é uma subsidiária pertencente à Amazon e é pioneira no mundo do insight analítico e fornece o serviço de análise da Web mais robusto e preciso existente na atualidade. Na prática, ela é uma lista feita pela Alexa.com (subsidiária da Amazon) que determina a popularidade de cada site. Quanto mais próximo da posição #1 você estiver, melhor.

Mas qual é a diferença do Alexa Ranking para os mecanismos de busca?

Enquanto o Google, o Bing e outros sites de busca classificam cada página de acordo com as pesquisas específicas dos usuários, o Alexa Ranking avalia os sites como um todo. Há certa controvérsia sobre como o Alexa Ranking funciona, já que seus métodos de medição não são os mais precisos.

O próprio Alexa reconhece que a partir da posição 100 mil no ranking, os dados são menos confiáveis devido à escassez de informações. Ainda assim, a ferramenta é bem avaliada no mercado e merece atenção por conta disso. Mas como o sistema analisa os sites, afinal? Os critérios de classificação são baseados no que o Alexa chamada de “painel global de dados”. Trata-se de um conjunto de extensões para navegador e sites que contém um script específico usado na contagem.

Assim, o ranking extrai informações dessas extensões todos os dias. A lista é atualizada com base em dois fatores principais: visitantes únicos diários; e média de visualizações de página em um período de 3 meses. Quanto melhor a combinação desses dois pontos em um site, melhor sua posição no ranking.

Além das extensões, o Alexa busca dados de fontes externas para dar maior credibilidade (e aumentar o volume de dados) à sua base. Apesar disso, o objetivo da lista não é capturar dados sobre os acessos de todos os usuários da internet. O foco é na pesquisa por amostragem, que dá relevância estatística aos resultados mesmo analisando apenas uma fração dos acessos.

O Alexa Ranking já chegou até a ser descartado por muitos como ferramenta relevante no cenário do Marketing Digital. Isso aconteceu porque, como mencionamos, as análises da ferramenta não eram tão precisas, ainda mais numa época em que o ranking era baseado só em quem usava um plugin específico. Felizmente, o Alexa Ranking se renovou e, hoje, embora tenha concorrentes de peso (o que é bom para todos nós), continua relevante.

Como é calculado?

De acordo com o website oficial do Alexa, o ranking é calculado através de uma combinação da média diária estimada de visitantes únicos do site e o número estimado de visualizações de páginas do site nos últimos três meses. Os dados para o sistema de ranqueamento são baseados no tráfego oferecido por seu “painel global de dados”.

Eles são reunidos junto a usuários de internet que usam uma das extensões de navegador disponíveis para Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, etc. O algoritmo do Alexa Ranking faz a auditoria de um site e calcula a frequência das visitas. Se o mesmo usuário visita um website mais de uma vez no mesmo dia, ela é computada como uma única visita.

Os parâmetros usados para medir o ranking de um site individual são baseados em dois fatores: visitantes únicos diários (o tráfego/número de usuários Alexa que visitam um site durante o dia); e média de visualizações de página (número de vezes que uma página ou URL em particular é visitada por usuários Alexa. A partir daí, o site com a maior combinação de visitantes únicos e visualizações de página é classificado como Número 1.

O algoritmo também procura por potenciais vieses e emendas em seus rankings, para compensar os visitantes que não estejam incluídos no painel de medição do Alexa. Também já foi dito que o Alexa utiliza dados de terceiros para oferecer uma visão mais ampla dos usuários da Internet.