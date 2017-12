Sisu abre inscrições em 29 de janeiro

Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ano que vem, 130 instituições vão ofertar 239.601 vagas de graduação pelo Sisu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. - Divulgação

As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma online do Ministério da Educação para disputa de vagas no ensino superior público, começam no dia 29 de janeiro. O prazo para cadastro, feito exclusivamente pela internet, vai até 1º de fevereiro. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No ano que vem, 130 instituições vão ofertar 239.601 vagas de graduação pelo Sisu. Mais informações através do site http://sisu.mec.gov.br/