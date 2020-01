Sistema que agiliza matrícula em unidades da Reme já está no ar

Começou a funcionar nesta terça-feira (21), a nova plataforma de atendimento ao público e que tem o objetivo de agilizar o processo de matrícula nas unidades da Rede Municipal de Ensino (Reme). O sistema deve ser acessado pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br pelos pais que perderam os prazos de matrículas ou que desejam solicitar a mudança do filho de unidade.

O novo sistema “Matrícula On-line” foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com a Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), e tem a proposta de reduzir filas de espera, levando mais agilidade e comodidade aos pais, que não precisam mais se dirigir até a Semed para realizar as solicitações.

No entanto, a chefe da Central de Matrículas, Adriana Cedrão ressalta que os técnicos do setor continuarão atendendo as pessoas que buscarem a Semed. Para isso, foram organizadas quatro salas no Centro de Formação da Semed, onde foram instalados 55 computadores para atender ao público que não dispõe de internet em casa ou encontrar alguma dificuldade no processo.

Ao chegar no Cefor, os pais são direcionados a uma das salas, onde são atendidos por um dos mais de 50 técnicos da Central de Matrículas. Uma sala foi montada apenas para atender as pessoas que não têm nenhum e-mail cadastrado no sistema. Quem já conta com um endereço eletrônico cadastrado é levado às demais salas para a realização do protocolo. Dez técnicos da Agetec também auxiliam no atendimento e suporte.

Tótens

Além das salas, foram disponibilizados quatro totens eletrônicos na entrada do Cefor para os pais que têm familiaridade com o uso de computador. A utilização destas máquinas, também desenvolvidas com o apoio da Agetec, é inédita na Rede Municipal de Ensino durante o processo de matrícula.

Para agilizar a operação, técnicos também estão auxiliando a população na utilização do equipamento, inclusive para facilitar a compreensão dos pais com surdez.

“Agora os pais podem realizar todo o processo pelo smartphone, tablet ou computador, e pode acompanhar em tempo real o protocolo de inscrição porque o site é bem intuitivo. Lembrando que eles têm até dois dias para ir à escola para a qual o filho foi designado e efetivar a matrícula. Após este prazo, o sistema entende que ele recusou a vaga e deverá realizar a solicitação novamente”, explicou Adriana.

Ela ainda destaca que a equipe trabalha com as vagas remanescentes informadas pelas escolas, por isso é possível que a criança seja designada para a segunda opção de unidade feita no site.

A operadora de caixa Raiana Calves dos Santos contou que perdeu os prazos de matrícula devido ao trabalho e preferiu ir até a Semed realizar o processo, por insegurança, e disse que não demorou mais de 20 minutos. “Tive medo de não conseguir fazer em casa, mas vi que é muito fácil. Agora, tudo o que precisar vou entrar no site”, garantiu. Mesmo perdendo os prazos, ela conseguiu vaga para o filho Victor Hugo, de 5 anos, na escola “Celina Martins Jallad”, próxima a casa da família.

A empregada doméstica Ana Carolina da Silva também elogiou a rapidez do atendimento. Ela contou que perdeu os prazos por fazer confusão com as datas, mas ficou feliz em conseguir vaga para os filhos Felipe, 4 anos e Nicole, 6 anos, na escola “Professor Virgílio Alves de Campos”. Mesmo tendo internet em casa, ela preferiu ir até a Semed em busca de orientação. “O atendimento é rápido e os técnicos, muito educados, explicam tudo certinho. Agora vou fazer tudo de casa”, afirmou.

A estrutura montada no Cefor para atender ao público ficará disponível até o final do mês. A partir de fevereiro, os atendimentos retornam para a Central de Matrículas, mas todos os procedimentos referentes às vagas para as unidades da Reme podem ser realizados durante o ano todo pelo novo site, sem a necessidade de ir até a Semed.