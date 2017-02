Sindicato propõe regularização do Calendário Acadêmico de 2017 à UFMS

Representantes da ADUFMS-Sindicato se reuniram nesta segunda-feira 6 de fevereiro às 10 horas para apresentação da proposta de regularização do Calendário Acadêmico do ano letivo de 2017 na Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) com o pró-reitor Ruy Alberto Caetano Correa Filho e com o responsável pela Coordenadoria de Administração Acadêmica (CAA), Amaury Antônio de Castro Júnior.

Pela proposta do Sindicato, o primeiro semestre do Calendário Acadêmico de 2017 na Universidade deverá ter início no dia 24 de abril e término no dia 25 de agosto, com um total de 103 dias letivos, mantendo as emendas de feriados. O segundo semestre de 2017 deve começar no dia 11 de setembro, com término no dia 27 de janeiro de 2018 (havendo recesso entre os dias 24 de dezembro de 2017 e 7 de janeiro de 2018), com o total de 102 dias letivos, também com emendas de feriados. Entre os dois semestres do Calendário Acadêmico de 2017, proposto pela ADUFMS-Sindicato, há uma pausa de duas semanas.

Na reunião, os representantes da Prograd e da CAA informaram que há disposição da administração da UFMS em compatibilizar o Calendário Acadêmico de 2017 com o ano civil de 2017. A proposta será discutida em reunião do Conselho de Ensino de Graduação (Coeg) da UFMS nas próximas semanas. A Prograd propõe que o início do Calendário Acadêmico de 2017 ocorra no dia 17 de abril, com previsão de término no dia 23 de dezembro. Segundo o pró-reitor Ruy Alberto Caetano Correa Filho, ainda há detalhes em discussão, como o período para lançamento de notas, datas de matrículas e disciplinas especiais dos períodos de inverno e de verão.

A ADUFMS-Sindicato reiterou sua disposição em colaborar para a resolução do calendário de 2017 e a necessidade de a decisão ocorrer em reunião do Coeg, para evitar aprovações ad referendum.

Veja Também

Comentários