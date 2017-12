Simone Tebet recebe jovem Senadora de MS

Em 2017, o projeto Jovem Senador recebeu quase 154 mil redações sobre “Brasil Plural: para falar de intolerância”. - Divulgação

A Senadora Simone Tebet (PMDB-MS) recebeu em seu gabinete, nesta quinta-feira (30), a aluna Amanda da Silva Duarte, da Escola Estadual General Malan, de Campo Grande, e a professora Jane de Melo Prado. Amanda é a representante de Mato Grosso do Sul no programa Jovem Senador, que anualmente seleciona por meio de um concurso as 27 melhores redações - uma de cada unidade da Federação.

Os jovens participaram esta semana, em Brasília, de atividades no Senado. Eles acompanharam uma sessão plenária, reuniões em Comissões, elaboraram projetos de lei e relatórios.

Amanda, de 17 anos, relatou à senadora a sua experiência e disse estar muito impressionada e feliz. “Agora eu passei a ter outra visão do que é a atuação de um parlamentar. É muito trabalho”, disse à Senadora Simone.

Amanda participou do grupo que criou o projeto de lei que Estabelece diretrizes de transparência no âmbito do Sistema Único de Saúde. Trata-se de um Portal da Transparência da Saúde. A plataforma digital disponibilizará acesso a informações do paciente, bem como o fluxo de atendimento das unidades de saúde. O Portal ainda terá informações sobre a fila de consultas, exames e procedimentos por unidade de atendimento à saúde.

As ideias dos jovens senadores de 2017 podem ser acessadas pelo site do e-cidadania, no endereço: https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoaudiencia?id=12630.

Desde 2011, os participantes do projeto Jovem Senador já apresentaram 45 sugestões legislativas à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, das quais 37 transformaram-se em projetos de lei.

O Projeto Jovem Senador é voltado para a educação política dos jovens, como parte da Política de Responsabilidade Social do Senado, e conta com a parceria do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) e o apoio das secretarias de Educação dos estados e do Distrito Federal.