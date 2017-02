Sicredi Campo Grande inicia as atividades do Programa União Faz A Vida

Saiba Mais COOPERATIVISMO Sicredi União MS/TO assina primeiro contrato do Programa União Faz A Vida

O programa União Faz a Vida é a principal iniciativa de responsabilidade social do Sicredi, que completará 22 anos em 2017, seguindo o lema que inspirou sua criação e seu principal objetivo:promover a cooperação e a cidadania, por meio de práticas de educação cooperativa, contribuindo com a educação integral de crianças e adolescentes. Por meio de uma metodologia de projetos, os estudantes deixam o papel de receptores de conhecimento e tornam-se protagonistas do processo de aprendizagem.

A Sicredi Campo Grande em setembro de 2016 assinou o primeiro contrato do Mato Grosso do Sul do Programa “A União Faz a Vida” com a Escola Alceu Viana. Nos meses seguinte, pais e professores conheceram a metodologia do programa e os benefícios dos alunos em participar, pois, com o Programa A União Faz a Vida, tem como objetivo desenvolver cidadãos cooperativos através da construção e vivência de atitudes e valores de cooperação e cidadania por meio de práticas de educação cooperativa.

“Nos sentimos orgulhosos em trazer essa iniciativa do Sicredi em nosso Estado. Temos vocação para a Responsabilidade Social, pois um dos sete princípios do cooperativismo é o interesse pela comunidade”, declarou o presidente da Sicredi Campo Grande, Antônio Kurose.

O Programa foi desenvolvido, em 1995, para ampliar o conhecimento das comunidades sobre o cooperativismo e a natureza das sociedades cooperativas. Sua proposta foi construída a partir de exemplos internacionais e da parceria com o Centro de Desenvolvimento e Pesquisa sobre Cooperativismo da Universidade do Vale do Rio do Sinos (Unisinos – São Leopoldo/RS). Os projetos cooperativos são desenvolvidos pelos alunos nas escolas, com o apoio de educadores, pais e da comunidade.

As expedições investigativas são o ponto de partida da metodologia do Programa. Com a participação de educadores, os estudantes percorrem os locais onde vivem, rompendo os limites da escola. A partir disso, são definidos os temas que serão trabalhados em sala de aula, alinhados ao currículo escolar e com a comunidade de aprendizagem. E começa a ser construída, de forma colaborativa, uma nova maneira de ver o mundo e de agir coletivamente.

O cronograma de atividades começa juntamente com o ano letivo de 2017. Em 2016, o Programa esteve presente em 274 cidades de seis estados (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás e Mato Grosso) contava com 18.743 educadores em 1428escolas e atingiu 219.866 crianças e adolescentes. E em 2017 inicia o trabalho no estado do Mato Grosso do Sul. Para participar do Programa A União Faz a Vida, a escola interessada pode entrar em contato com a cooperativa Sicredi da sua cidade.

As inciativas são compartilhadas na página do Programa A União Faz a Vida no Facebook (www.facebook.com/auniaofazavida) e no site www.auniaofazavida.com.br.

