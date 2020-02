Shot drinks e bebidas mistas devem ser os mais consumidos neste Carnaval

Além de lançamentos da indústria, redes também apostam em campanhas promocionais customizadas por meio de e-commerce e app de entrega - Foto: Ilustração

Com a proximidade do Carnaval, o cenário para o período é positivo para as redes de varejo, que apostam nos lançamentos de novas linhas de bebidas prontas para alavancar as vendas e reforçam as campanhas promocionais para a data. No Extra e no Pão de Açúcar, controlados pelo grupo varejista GPA, a expectativa é aumentar em 16% o desempenho da categoria de líquida como um todo, apoiado principalmente na categoria de bebidas prontas. A categoria engloba tanto os shot drinks (com alto teor alcoólico em embalagens pequenas) e os drinques prontos para consumir (que também são chamados de bebidas mistas) – ambas as linhas com recentes lançamentos, como gin tônica e spritz.

No caso das bebidas mistas, estima-se que o mercado movimenta por volta de R$ 4 bilhões por ano no Brasil, estimulado principalmente pelas "ice". "Em 2020, o aumento do mix de produtos lançados pela indústria está ancorado basicamente na aposta nos drinques prontos, famosos na coquetelaria, em uma versão 'de bolso', mais fáceis de ter à mão e ideais para momentos de comemoração, como os blocos de carnaval e as festas temáticas. Com isso, aumentamos o nosso sortimento de olho nesse público, que prefere o drinque pronto, sem a necessidade de comprar todos os itens que o compõe", explica Samir Jarrouj, Diretor Comercial de Alimentos das redes Extra e Pão de Açúcar. Dados do Euromonitor International apontam um crescimento de 10,8% desse segmento em cinco anos. Para os próximos três anos, a expectativa é de um avanço de, em média, 8,9% por ano.

Ainda dentro dessa categoria, a principal aposta das redes Extra e Pão de Açúcar são os shot drinks, que contam com um alto teor alcóolico em embalagens pequenas. Com as novidades, as redes preveem um crescimento de 20% de crescimento na categoria de bebidas mistas, comparado com o mesmo período do ano passado. "Dentro da categoria de bebidas prontas, identificamos que os shots são as principais alavancas de crescimento de vendas. Com isso, compramos aproximadamente um milhão de litros das opções disponibilizadas pela indústria para atender uma demanda crescente por bebidas prontas, identificada principalmente entre o público mais jovem, até 35 anos", complementa Jarrouj. Esse mercado foi acelerado pela entrada neste ano de grandes marcas no segmento, a exemplo da Skol (que lançou a Skol Beats GT). Ainda, o gin que desde 2016 se mantém como destaque em vendas, deve continuar sendo uma das principais alavancas para o aumento de vendas das redes Extra e Pão de Açúcar no período.

Liderando as apostas para o Carnaval continuam sendo as vendas de cervejas tradicionais, cervejas premium e artesanais, assim como águas, sucos – que também são adquiridos para a composição de drinques – e chás, que continuam em alta e sustentando a expectativa de crescimento para a venda de bebidas neste ano. Outra novidade que começa a chegar nas prateleiras das redes é a venda de vinhos em latinhas de 269 ml, uma tendência de consumo nos Estados Unidos e que deve ser desenvolver com força no Brasil para os próximos anos. No Pão de Açúcar e Extra, as primeiras opções já podem ser encontradas por preços entre R$ 12,90 e R$ 14,90.

Entre as estratégias comerciais para o período, as duas bandeiras têm reforçado as oportunidades de consumo para os clientes, com promoções mais agressivas, tanto por meio de seus e-commerces (www.paodeacucar.com e www.clubeextra.com.br), como também por meio do app de entrega James Delivery – com definição de portfólio de produtos e ofertas relevantes a esses canais. No caso do Pão de Açúcar e do Extra, desde o dia de 7 de fevereiro, quando tiveram inícios os primeiros bloquinhos em diversas cidades do País, as bandeiras já têm realizado ações de "Esquenta" para o Carnaval, com uma variedade de tipos de bebidas em promoção.