Sexta nublada com chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul

Apenas a região sul e sudeste terá tempo parcialmente nublado possíveis chuvas isoladas durante a tarde - Foto: Mochilão Barato

O tempo continua instável em Mato Grosso do Sul nesta sexta-feira (14.02). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente à tarde. Apenas a região sul e sudeste terá tempo parcialmente nublado possíveis chuvas isoladas durante a tarde.

Os termômetros podem registrar temperaturas entre 20°C e 35°C, com tendência a ligeira elevação. Os valores de umidade do ar podem variar entre 95% e 40%. Intensidade do vento será de fraco a moderado.

Confira no mapa como ficará o tempo em Campo Grande e algumas regiões do Estado.