Possibilidade de chuva e máxima de 30ºC marca a sexta-feira em Campo Grande

Em Campo Grande o tempo fica nublado com períodos de parcialmente nublado, podendo ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde - Foto: Saul Schramm

Campo Grande vai ficar com o tempo nublado com períodos de parcialmente nublado, podendo ter pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde de sexta-feira (7), com mínimas de 23ºC e máximas 30ºC. Já em outras regiões do MS o clima vai ser de temperatura agradável no decorrer do dia. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a máxima será de 34°C na região pantaneira, e não passa dos 28°C nas demais áreas.

O céu fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente no período da tarde. Há possibilidade de chuva forte nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do Estado.

A umidade do ar se mantém elevada neste dia podendo variar entre 95% e 55%. A temperatura mínima ficará nos 19°C.

Confira no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) as temperaturas previstas para a Capital e algumas regiões do Estado.