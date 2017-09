Instituto Mirim promove ação de prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo

Com objetivo de prevenção ao suicídio, ações motivacionais e recreativas, Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG), promove nesta segunda-feira (18), as 10 horas, o evento Setembro Amarelo, com o tema “Muitos motivos para viver feliz”. O público alvo são os adolescentes Mirins em curso e trabalhadores, colaboradores e visitantes.

O Setembro é o mês de alerta à população, a respeito da realidade do suicídio no Brasil e no mundo. A campanha divulgada nacionalmente mobiliza a todos para que se envolvam nas ações com o objetivo de prevenção e ainda, abordagem do tema, cujos índices são alarmantes, principalmente entre adolescentes e jovens.

Aderindo a campanha de uma forma diferenciada, o IMCG buscará sensibilizar e estimular os adolescentes, com ações que valorizem os diversos motivos para viver e ser feliz.

Serviço:

Evento: Setembro Amarelo – “Muitos motivos para viver e ser feliz”.

Abertura: 18 de setembro as 10 horas

Local: Instituto Mirim de Campo Grande

Publico Alvo: Adolescentes em curso e trabalhadores, colaboradores e visitantes

Objetivo: Prevenção ao suicídio e ações motivacionais e recreativas

Realização: IMCG

