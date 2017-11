Sesi de Dourados contrata professores de Educação Infantil e ensinos Fundamental e Médio

O candidato convocado será enquadrado como professor, com regime de hora/aula, conforme área de atuação. - Divulgação

A Escola do Sesi de Dourados está com processo seletivo aberto para cadastro de reserva de oito professores para atuar na Educação Infantil e nos ensinos Fundamental e Médio, além de séries superiores que exigem diferentes graus de formação. É preciso ficar atento porque as inscrições para participar do processo serão encerradas na próxima quinta-feira (09/11).

As vagas são distribuídas entre profissionais com Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior para atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental, Licenciatura em Pedagogia ou Normal Superior com Habilitação para Educação Infantil e/ou especialização em Educação Infantil, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Letras (Língua Portuguesa), Licenciatura em Arte Educação e/ou Educação Artística e/ou Artes Visuais, Licenciatura em História e Licenciatura em Educação Física.

As informações sobre o processo, de número 78/2017, como se inscrever e especificações da jornada de trabalho e remuneração estão disponíveis no site www.fiems.com.br/processo-seletivo. Para concorrer, o candidato deverá apresentar-se pessoalmente no Sesi de Dourados, que fica na Rua Waldemiro de Souza, 290, Vila Industrial, entre 13h30 e 16h30, portando currículo no qual conste o código da vaga (APS 78/2017), e originais e cópias dos documentos comprobatórios de escolaridade (diploma de formação profissional) e experiência profissional de no mínimo 6 meses como docente.

O candidato convocado será enquadrado como professor, com regime de hora/aula, conforme área de atuação. No caso de professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental a remuneração é de R$ 21,85 hora/aula e R$ 27,60 hora/aula para docentes do Ensino Médio.

Serviço - O cronograma do processo, contendo informações sobre datas das provas e resultados podem ser conferidos no www.fiems.com.br/processo-seletivo