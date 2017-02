Sesi abre vagas para vendedores em Campo Grande e Dourados

Saiba Mais SUBSÍDIOS Micro e pequenas indústrias do vestuário terão subsídio de 80% nos serviços de SST do Sesi

O Sesi de Mato Grosso do Sul está com processos seletivos abertos para contratar dois profissionais da área de vendas e prospecção nos municípios de Campo Grande e Dourados, com salário mensal de R$ 1.589,33. Os interessados devem se inscrever até o dia 2 de março por meio do site www.fiems.com.br/processo-seletivo.

Para efetivar a inscrição, é preciso verificar todas as informações contidas a respeito dos processos seletivos, que estão disponibilizadas no site citado. A responsável pela coordenação de recursos humanos e pessoal da Fiems, Vilma Brey, explica que uma vaga é para Campo Grande e a outra para Dourados.

Para as duas vagas, poderão se inscrever candidatos que comprovem, até a data da inscrição, experiência de no mínimo seis meses como assistente comercial e tenham Ensino Médio completo e CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categoria B. É preciso apresentar currículo, cópias e originais dos documentos pessoais e que comprovem a experiência profissional e escolaridade.

No caso de Campo Grande, cujas informações constam no Aviso de Processo Seletivo (APS) 04/2017, os documentos devem ser entregues na Codehp (Coordenadoria de Desenvolvimento Humano e Pessoal) da Fiems, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 1.031, em Campo Grande (MS), das 13h30 às 16h30. Para Dourados (APS 05/2017), o local de entrega da documentação é na sede do Sesi, que fica na Rua Waldemiro de Souza, 290, Bairro Vila Industrial, também das 13h30 às 16h30.

Ainda de acordo com a responsável pela coordenação de recursos humanos e pessoal da Fiems, os processos seletivos serão realizados em duas etapas: a primeira será composta de prova teórica e a segunda de avaliação de perfil. “Todos os detalhes a respeito dos cronogramas, conteúdo programático das provas teóricas e local da realização das mesmas podem ser encontradas no site www.fiems.com.br/processo-seletivo. Os candidatos devem estar atentos às publicações referentes ao APS de interesse”, frisou.

