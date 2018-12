Sesc MS abre seleção para contratar professores de várias áreas e salário de até R$ 4,9 mil

Para todas as vagas as inscrições devem ser feitas até 14 de dezembro, sexta-feira. - Divulgação/Ilustração

O Sesc MS está com inscrições abertas para processo seletivo de professores de várias áreas, para contratação com prazo determinado e também cadastro de reserva, cujos salários chegam a R$ 4,9 mil por 40 horas de dedicação semanal. Em ambos os casos a validade do processo seletivo é de 24 meses e as inscrições devem ser feitas aqui



Os processos seletivos para professor de Educação Física, Educação Fundamental, de Espanhol e Química são para a Capital e para professor de inglês voltado à unidade de Três Lagoas.



A vaga para professor de Educação Fundamental I é para cadastro de reserva, com carga de 40 horas e remuneração de R$ 4.969,00 mais benefícios (plano de saúde, ticket alimentação, seguro de vida em grupo, descontos no Sesc, entre outros). A exigência é de superior completo com licenciatura em pedagogia e experiência de pelo menos seis meses na área.



No caso do professor de Educação Física, há uma vaga para atuação também por 40 horas e com remuneração de R$ 4.969,00 mais benefícios. Da mesma forma, é preciso ter superior completo com licenciatura em Educação Física e pelo menos seis meses de experiência como professor na área.



A carga horária para professor de Química é de 07 horas semanais e remuneração de R$ 870,00 mais benefícios. É necessário ter ensino superior com licenciatura em Química e seis meses de experiência em sala de aula.

Para professor de Espanhol são duas horas semanais e remuneração de R$ 248,00, além dos benefícios. A exigência básica é o ensino superior completo com licenciatura plena em Letras e habilitação em Espanhol, mais a experiências de seis meses como professor na área.



No caso da vaga para professor de Inglês, a vaga é para cadastro de reserva, voltada uma carga de 25 horas de aulas semanais com remuneração de R$ 3.106,00. É preciso ensino superior completo em letras com licenciatura e habilitação em inglês e experiência de pelo menos seis meses em sala de aula.



Para todas as vagas as inscrições devem ser feitas até 14 de dezembro, sexta-feira. Os candidatos passarão por análise curricular, avaliação, teste prático e entrevista. O resultado será divulgado no dia 14 de janeiro.



Serviço – No site sesc.ms, em "Trabalhe no Sesc", é possível consultar o descritivo completo das vagas.