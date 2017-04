Sesc abre processo seletivo para cidade de Bonito

Entre os dias 05 e 12 de abril, o Sesc MS inicia o processo seletivo para contratação imediata e também cadastro reserva para profissionais da área de Serviços Gerais, Recepcionista, Confeiteiro e Auxiliar de Manutenção na cidade de Bonito.



Para a Serviços Gerais, foram disponibilizadas três vagas com dedicação semanal de 44 horas, remuneração mensal de R$ 1.448,00, mais plano de saúde, ticket alimentação e seguro de vida em grupo. Para se candidatar, é preciso ter Ensino Fundamental Completo, experiência na função, experiência nas áreas de higiene, conservação e manutenção de ambientes internos e externos, habilidade nas atividades de jardinagem e limpeza de piscinas, vivência nas atividades de lavanderia, arrumação de ambientes e de controle de estoque e disponibilidade de horário e de trabalho aos finais de semana.



Já para a vaga de Auxiliar de Manutenção, há uma vaga com dedicação de 44 horas de dedicação semanal e salário de R$ 2.154,00, mais benefícios. Da mesma forma é preciso comprovar experiência na área, ter Ensino Fundamental completo, vivência em serviços de jardinagem, habilidade em atividades de manutenção predial, elétrica e hidráulica, disponibilidade de horário e trabalho aos finais de semana.



A vaga de recepcionista será destinada a cadastro reserva e tem dedicação semanal de 44 horas, com salário de R$ 1.715, mais benefícios. Além do Ensino Médio Completo, é necessária comprovação de experiência de atendimento presencial ao cliente, vivência em abertura, operação e fechamento de caixa; noções de Informática e disponibilidade de horário e trabalho aos finais de semana.



A vaga de confeiteiro tem como pré-requisito Ensino Fundamental Completo, experiência na função, habilidade na produção e distribuição de produtos de confeitaria e panificação, conhecimento do processo de higienização e organização da área, equipamentos e utensílios, vivência em atendimento a clientes, disponibilidade de horário e de trabalho aos finais de semana. A dedicação semanal é de 44 horas, com salário de R$ 2.154,00, mais benefícios.



Serviço – Informações sobre a vaga no site www.sesc.ms - Trabalhe no Sesc - Processos Seletivos

Veja Também

Comentários