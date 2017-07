Servidores: Escolagov está com inscrições abertas em nove cursos de capacitação gratuita  

São nove cursos nas modalidades a distância e presencial totalmente gratuitos.

Campo Grande (MS) – Estão abertas as inscrições para nove cursos voltados aos servidores do Estado de Mato Grosso do Sul. A capacitação é gratuita e oferecida nas modalidades EAD (Ensino a Distância) por meio da Fundação Escola de Governo (Escolagov) e também presencial. Desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja mais de 14 mil servidores foram capacitados nas mais diversas áreas.

Para o governador, os investimentos têm trazido retorno significativo para toda a população. “Podemos citar como exemplo o curso do Siconv, que capacitou cerca de 150 servidores e fez com que Mato Grosso do Sul fosse o 1º do Brasil em número de convênios com o Governo Federal. Esses servidores conseguiram angariar R$ 136 milhões da União, por meio de convênios, que estão sendo revertidos em políticas públicas para toda a população de MS. Isso se deve à qualificação do agente público que deve saber fazer e conhecer os meios para levar melhor qualidade de vida a todos”, declarou Reinaldo Azambuja.

A Escolagov está oferecendo os seguintes cursos:

Oratória – inscrições até 28 de julho;

Corew draw – inscrições até 28 de julho;

Acompanhamento de PGDI – inscrições até 30 de julho;

Edoc sistemas de comunicação eletrônica – inscrições até 30 de julho;

Elaboração e gerenciamento de projeto – inscrições até 30 de julho;

Introdução a gestão por competência PGDI – inscrições até 30 de julho.

Edição do fórum permanente: Processos transformação e desenvolvimento – inscrições até 1 de agosto;

Gestão de pessoas – fundamentos e tendência – inscrições até 9 de agosto;

Coaching na administração pública – inscrições até 9 de agosto;

Empreendedorismo e inovação na gestão pública – inscrições até 10 de agosto.

Capacitações

Desde o início da gestão do governador Reinaldo Azambuja mais de 14 mil servidores foram capacitados nas mais diversas áreas. Em 2015 foram ofertados 59 cursos presenciais, com 2260 concluintes. Na modalidade EAD, foram 44 cursos e 1707 formandos. No ano de 2016, a Escolagov produziu os dois primeiros cursos da Fundação, que são o Edoc Comunicação Eletrônica e a Introdução da Gestão por Competência. Ao todo foram 60 cursos presenciais com 3226 concluintes e 50 cursos a distância com capacitação de 4571 servidores.

Somente em 2017, no período de janeiro a abril, já são 1174 concluintes em 11 cursos presenciais e 1222 em 20 cursos a distância. A gerente de Qualificação e Formação da Escolgov, Silvana Maria Marchini Coelho, comemora a conquista.

“Os servidores são capazes de transformar esses conhecimentos adquiridos em fator determinante para agregar qualidade nos serviços prestados pelo Governo de MS. Nossos instrutores passam por qualificação rigorosa e temos recebido um feedback muito positivo em relação aos cursos, muita gente elogiando o trabalho. A Escolagov vem despontando como uma ferramenta fundamental na capacitação dos servidores e melhoria na entrega de políticas públicas”, declarou.

Inscrições

A Fundação informa que os cursos são voltados preferencialmente para o servidor público. Para se matricular é preciso acessar o site da Escolagov e clicar no banner Cursos. Primeiro é preciso fazer o cadastro e, em seguida, a inscrição. Os selecionados recebem e-mail informando sobre a vaga e depois sobre a matrícula. Quem fica fora da seleção recebe um e-mail com a lista de espera.

