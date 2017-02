JUDICIÁRIO FEDERAL | Quarta, 1 de Fevereiro de 2017 - 14:45 Servidores do judiciário federal de MS se reúnem sábado em Campo Grande Nesse encontro eles vão definir também um procedimento padrão para representar os servidores de MS no encontro da Fenajufe (Federação dos Servidores do Poder judiciário Federal e Ministério Público da União) em Brasília, dias 18 e 19 de fevereiro