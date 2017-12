Servidores da SAD doam mais de dois mil brinquedos em dia D para a campanha Divida a Brincadeira

A magia do Natal que aflora no ser humano sentimentos de fraternidade e amor pode ser vista na manhã desta quarta-feira (6.12) na Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), durante o dia “D” da campanha de arrecadação de brinquedos Divida a Brincadeira.

O espírito solidário dos servidores mais uma vez superou as expectativas e, a meta que era de mil brinquedos, se transformou em uma montanha colorida composta por bonecas, carrinhos, ursinhos de pelúcia, jogos de memória, e até livros infantis. O resultado da arrecadação coletiva na SAD foi mais de dois mil brinquedos que somados às demais doações de todo Governo do Estado, farão a alegria de muitas crianças neste Natal.

Levar a habilidade de trabalhar com as metas para o lado social não foi nenhuma dificuldade para os servidores e gestores que se emocionaram ao falar da oportunidade de contribuir para um Natal mais alegre para crianças carentes assistidas pelas instituições que serão beneficiadas.



Superintendente de Gestão da Folha de Pagamento, Paulo Lopes

“É uma satisfação participar mais um ano dessa campanha. É com muito amor e dedicação que nossa equipe se empenhou em dar o melhor para essas crianças que irão receber essas doações”, disse o servidor da Superintendência de Gestão da Folha de Pagamento, Paulo Lopes.



José Alberto Furlan, da Superintendência de Patrimônio e Transporte

“Isso é muito importante porque tenho andado em diversos municípios do Estado e sabemos que tem muita criança que chega no final do ano e a família não tem condições de dar um presente. Então, essa ação do Governo do Estado com a participação intensa da SAD vai fazer o coraçãozinho de muitas crianças bater mais alegre neste Natal”, afirmou José Alberto Furlan, da Superintendência de Patrimônio e Transporte.



Roberto Coelho, da Superintendência de Administração e Finanças

“Você pode contribuir com quem não tem nada e é gratificante! Eu brinco, às vezes, porque muitos dizem que são brinquedos muito baratinhos. Mas o que parece pouco para você, pode ser o muito para outro. Para aquela criança que não tem nada para brincar, esse brinquedo vai fazer a diferença. A campanha mostra também a união dos servidores em um objetivo de toda sociedade”. pontuou Roberto Coelho, da Superintendência de Administração e Finanças.



Marcus Vinicius Rossenttine, da Superintendência de Gestão de Compras e Materiais.

“A motivação da equipe foi de um gesto simples, de você poder doar um brinquedo ou mais, foi o que a gente viu aqui. Tem uma história que me marcou, até me emociono, uma véspera de Natal me fantasiei de “papai noel” e fui entregar brinquedos em uma comunidade carente. Esse dia pra mim foi inesquecível. A alegria e o sorriso de cada criança, em receber aquela doação, de poder ter um Natal de igualdade com a sociedade em geral, isso não tem preço. Incentivei o grupo porque não tem nada no mundo que pague a alegria de uma criança”, revelou Marcus Vinicius Rossenttine, da Superintendência de Gestão de Compras e Materiais.



Viviane Vilani, da Fundação Escola de Governo (Escolagov).

“É uma sensação única poder contribuir mais um ano com essa campanha de Natal. Toda equipe se empenhou nas doações pensando não só em bater a meta, mas principalmente em saber que cada brinquedo a mais que a gente conseguisse, representava o sorriso de mais uma criança beneficiada”, explicou Viviane Vilani, da Fundação Escola de Governo (Escolagov).



Maria Lucélia Pereira, da Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf).

“Nós ficamos muito felizes por ter essa oportunidade de participar. Os servidores se empenharam em fazer essa diferença. É importante que façamos a diferença na vida das pessoas. E nesse caso, a diferença na vida de muitas crianças que às vezes não tem nem um brinquedinho. Esperamos que cada brinquedo desse, faça a alegria de muitas crianças neste final de ano”. Maria Lucélia Pereira, da Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf).

A palavra superação deu o tom da fala ao secretário em exercício de Administração e Desburocratização, Édio Viegas, que citou a história do menino e as estrelas do mar. “É como a resposta da criança que devolvia as estrelas ao mar e foi questionada que não poderia mudar a situação de centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pelas areias das praias de todo mundo. Podemos não mudar a realidade do Natal de todas as crianças, mas para cada uma que receber um desses brinquedos doados por vocês, para aquela estaremos fazendo a diferença” pontuou agradecendo o empenho de cada servidor durante a Campanha.



Secretário Édio Viegas citou parábola para agradecer empenho dos servidores na campanha de arrecadação de brinquedos.

Promovida pelo Governo do Estado, por meio da SAD, a 3ª Campanha de Doação de Brinquedos Divida a Brincadeira tem como meta arrecadar 8,5 mil brinquedos. Na edição anterior a SAD arrecadou 1,5 mil brinquedos, que somadas à arrecadação de todo Governo, contabilizou 6,4 mil brinquedos arrecadados que foram distribuídos para 24 instituições.