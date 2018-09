Servidores da Educação serão capacitados para reforçar o combate ao Aedes nas escolas

O combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya, irá ganhar novos reforços em Campo Grande com a capacitação de professores, diretores ,funcionários das escolas municipais e Centros de Educação Infantil (Ceinfs) e servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através do Programa Integrado Intersetorial de Colaboradores Voluntários da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). A expectativa é de que mais de 200 pessoas participem da capacitação que terá início às 13h30 desta sexta-feira (21), no auditório Cefor/SEMED, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460 – Vila Margarida.

Atualmente, mais de 40 instituições e órgãos públicos já fazem parte do programa e a expectativa é ampliar ainda mais esse número

As atividades do programa de colaboradores voluntários são desempenhadas com o objetivo de ampliar o número de instituições públicas e privadas, assim objetivando a intersetorialidade com o intuito de estabelecer parcerias para o controle de vetores em Campo Grande.

O colaborador voluntário deverá realizar a inspeção do local para identificação dos focos, depósitos ou locais que possam servir de criadouros e promover ações educativas no local de trabalho.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Vilela, reforça a importância do fortalecimentos das ações integradas, bem como o papel de professores, diretores e servidores, uma vez que a Rede Pública Municipal de Educação concentra quase 100 mil alunos matriculados tanto em áreas urbanas e rurais, com idade de 06 a 17 anos.

“Instituir a cultura da prevenção, implementando ações compartilhadas entre o poder público e privado, propiciando às instituições envolvidas no processo condições para desencadearem de modo eficiente o programa de prevenção das doenças de caráter endêmico e epidêmico é de extrema importância para vencer a guerra contra o mosquito”, diz.

A equipe de gerenciamento técnico do programa no município tem realizado capacitações técnicas com os servidores das instituições, que aderiram ao programa, a fim de implanta-lo, e buscar multiplicadores no controle de vetores em Campo Grande, assim como já faz o Comando Metropolitano do Corpo de Bombeiros e seus 09 batalhões, a Funesp juntamente com seus parques e praças espalhados por Campo Grande, o 15° Batalhão da Policia Militar e Ambiental.

INFORMAÇÕES SOBRE ADESÃO AO PROGRAMA

Coordenadoria de Controle De Endemias Vetoriais – CCEV / SESAU/ PMCG

(67) 3342-4836 ou (67) 3314-5219