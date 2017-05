Secretaria de Segurança Pública disponibiliza 67 cursos a distância para profissionais da área

Policiais civis e militares, bombeiros militares, guardas municipais, profissionais da área da perícia e do sistema prisional, podem se inscrever de 18 até 26 de maio nos cursos gratuitos a distância, promovidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), disponíveis no site.

A exceção é para o Curso de Condutores de Veículo de Emergência (CVE), neste caso, o servidor junto com a sua unidade deverá encaminhar a demanda para Rede de Educação a Distância da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para efetivação da inscrição. As matrículas serão validadas após comprovação do vínculo funcional do profissional com a instituição.

Neste 40º Ciclo de Cursos, os candidatos contarão com 67 cursos distribuídos por diversas áreas do conhecimento. A Rede EAD da Senasp viabiliza o acesso gratuito à educação continuada, integrada e qualificada aos profissionais da segurança pública de todo País.

A realização dos cursos é resultado de acordos de cooperação federativas firmados entre o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. As aulas são disponibilizadas pela internet, permitindo que o aluno possa estudar o conteúdo em qualquer lugar e a qualquer hora.

Outra opção é a de estudar em casa ou em telecentros, equipados com computadores com acesso à internet e que permitem que os alunos acompanhem os conteúdos disponibilizados na plataforma de educação a distância. No Estado, os telecentros estão instalados na Sejusp, Academia de Polícia Civil (Acadepol), 2º Batalhão da Polícia Militar em Três Lagoas (2ºBPM), 3º BPM em Dourados, 5º BPM em Coxim, 6º BPM em Corumbá e 11º BPM em Jardim.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3318-6997 ou 3318-6813.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Edemir Rodrigues

