Senai vai oferecer curso de MBA e de educação continuada em parceria com ESPM

O Senai abrirá a segunda turma do curso de MBA em Gestão de Negócios e passará a oferecer cursos de extensão em Supply Chain em parceria com a ESPM nas cidades de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. O novo convênio foi assinado nesta terça-feira (21), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, e pelo pró-reitor de pós-graduação Lato Sensu da ESPM, Tatsuo Iwata Neto.

Na oportunidade, Sérgio Longen relembrou a assinatura do primeiro convênio, que resultou na formatura de 17 alunos da 1ª turma de MBA em Gestão de Negócios em dezembro de 2014. “Muitos duvidaram que a parceria tivesse êxito, mas aqui está a prova de que estávamos certos. A educação é um investimento certeiro e o caminho mais seguro para o desenvolvimento do setor industrial”, declarou.

Segundo o pró-reitor Tatsuo Iwata Neto, a Fiems é a única federação industrial com que a ESPM mantém parceria. “Nossa avaliação a respeito da relação entre a ESPM e o Senai de Mato Grosso do Sul é extremamente positiva. Tanto que ela é encarada como um excelente cartão de visitas para projetos futuros”, frisou.

Tatsuo lembrou ainda que a ESPM nasceu de uma preocupação que as empresas tinham de desenvolver o mercado por meio da formação de seus profissionais, ideologia compartilhada pelo Senai. “Esse convênio está totalmente alinhado ao nosso objetivo de encontrar parcerias estratégicas que tenham convergência de propósitos”, afirmou.

O diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, frisou que o MBA e os cursos de extensão serão oferecidos em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, simultaneamente. “Mato Grosso do Sul só tem a ganhar com a continuidade da aliança entre as instituições. A tradição e o reconhecimento da ESPM unidos à excelência em formação profissional do Senai resultam em uma parceria de sucesso no Estado”, declarou.

Ele acrescenta que o Senai tem tradição em profissionalizar pessoas, pois atua diretamente com os empresários e tem conhecimento das demandas do setor industrial. “Acredito que essa aliança oportuniza soluções para algumas dessas demandas dos industriais”, avaliou.

O curso de MBA terá duração aproximada de 18 meses, enquanto os cursos de educação continuada serão oferecidos no período aproximado de 2 a 3 fins de semana. Mais informações serão divulgadas no site www.meufuturoagora.com.br.

