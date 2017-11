Senai prorroga até domingo promoção que oferece 4 cursos EaD com 70% de desconto

Na Black Friday, o curso “Conhecimentos Fundamentais de Editor de Texto (Word)” também cai de R$ 30 para apenas R$ 9,00 - Divulgação

O Senai de Mato Grosso do Sul decidiu prorrogar, até à meia-noite deste domingo (26/11), a promoção da Black Friday que oferece quatro cursos na modalidade EaD (Educação a Distância) com descontos de 70% para as matrículas feitas pelo site da instituição www.ms.senai.br. Os cursos com descontos são “Iniciação à Docência na Educação Profissional e Tecnológica”, “Conhecimentos Fundamentais de Planilha Eletrônica (Excel)”, “Conhecimentos Fundamentais de Editor de Texto (Word)” e “Conhecimentos Fundamentais de Editor de Apresentação Eletrônica (Power Point)”.

Para o curso “Iniciação à Docência na Educação Profissional e Tecnológica”, o valor cai de R$ 140,00 para R$ 42,00, sendo que a capacitação tem carga horária de 160 horas e busca construir uma ação educativa que envolva o desenvolvimento de algumas competências com ênfase na capacidade de aprender a aprender.

Já o curso “Conhecimentos Fundamentais de Planilha Eletrônica (Excel)” cai de R$ 30,00 para apenas R$ 9,00, sendo que a carga horária é de 20 horas e o curso ensina os alunos a criar planilha eletrônica e como utilizar o recurso no dia a dia para resolver os problemas e situações com mais rapidez e exatidão.

Na Black Friday, o curso “Conhecimentos Fundamentais de Editor de Texto (Word)” também cai de R$ 30 para apenas R$ 9,00, sendo que a carga horária é de 20 horas e a capacitação ensina edição de textos de maneira fácil e rápida, apresentando dicas de configurações dos diversos tipos de elementos nos documentos, formatar e realizar configurações de páginas.

O curso “Conhecimentos Fundamentais de Editor de Apresentação Eletrônica (Power Point)” foi reduzido de R$ 30,00 para somente R$ 9,00, sendo que o treinamento tem carga horária é de 20 horas e ensina o aluno a identificar as ferramentas de editor de apresentação eletrônica, compreender e utilizar as técnicas e recursos apropriados na elaboração e exposição de projetos, pesquisas e outros tipos de trabalhos de forma didática e atrativa.