Senai irá levar cursos de qualificação profissional para moradores de distrito de Maracaju

O Senai irá levar cursos de qualificação profissional para a comunidade do distrito de Vista Alegre, em Maracaju (MS). O contrato de prestação de serviço com a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura) foi assinado nesta quarta-feira (28/11), durante o Seminário “MS 2019: Parcerias estratégicas para o desenvolvimento baseado na tecnologia e na inovação”, realizado na reitoria da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Segundo o diretor-regional do Senai, Rodolpho Caesar Mangialardo, a assinatura é apenas o início de um grande projeto de cooperação entre Fiems, Senai, UFMS e Fapec. “A gente vem estudando há algum tempo parcerias para fomentar ainda mais a educação profissional do Estado e junto com a UFMS e a Fapec a gente firmou parceria para desenvolver a área socioeconômica do distrito de Vista Alegre, em Maracaju. O objetivo é desenvolver essa região levando tecnologia e melhores condições para a comunidade local, com cursos demandados pela região, voltados para a agroindústria”, afirmou.

Ele ainda informou que as aulas devem começar ainda na primeira quinzena de dezembro. “Essa parceria surgiu a partir de uma demanda de indústrias da região e temos outros projetos em parceria com a UFMS para desenvolver o Estado. Estamos nos aproximando cada vez mais. Iniciamos o ano praticamente engatinhando e agora soltamos a mão e já estamos correndo abraçados, com diversos em conjunto, como edital para bolsas de mestrado e doutorado para empresas e o contrato com a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) para pesquisa de agentes de biomassa no Pantanal”, completou.

O reitor da UFMS, Marcelo Turine, explicou que faz parte do desenvolvimento da inovação e da ciência a questão de resolver os problemas e desafios da sociedade e a Fapec, que é a fundação de apoio da UFMS, deslumbrou ao longo de 2018 vários projetos vinculados às políticas públicas e nosso objetivo é assinar termos de cooperação para trazer mais investimentos para Mato Grosso do Sul, gerando mais emprego e renda e tendo a base científica e tecnológica como desafio para o desenvolvimento de novos negócios e novos produtos.

“Queremos um Estado inteligente e aqui destaco a parceria com o Senai e com a Fiems, que é importantíssima para esse processo democrático da inovação. Temos o ISI Biomassa (Instituto Senai de Inovação em Biomassa), em Três Lagoas (MS), que é um parque tecnológico imenso para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, estamos fazendo um edital para fomentar bolsas de mestrado e doutorado para a produção científica em empresas. Ano que vem teremos a Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) em Campo Grande e tudo isso envolve áreas estratégicas da indústria como um todo”, destacou Turine.

Já o secretário executivo da Fapec, Osvaldo Nogueira Lopes, reforçou que as parcerias firmadas com o Senai têm o objetivo de apresentar e desenvolver novas tecnologias para serem aplicadas em Mato Grosso do Sul. “A ideia é agregar benefícios para toda a coletividade. Esse evento aqui hoje, além das assinaturas de parcerias importantes, também vai debater inovações na área de todos os setores, como agronegócio e indústria”, finalizou.