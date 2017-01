Senai encerra dia 6 de fevereiro matrículas para 17 cursos técnicos em 11 cidades

O Senai encerra, no próximo dia 6 de fevereiro, o período de matrículas em 17 cursos técnicos de nível médio distribuídos por Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí, Nova Andradina, Rio Verde, Sidrolândia, Sonora e Três Lagoas. Ao todo são 2.460 vagas, sendo 1.715 vagas em 15 cursos presenciais nos períodos vespertino e noturno e 745 vagas para 7 cursos na modalidade EAD (Educação à Distância) com a vantagem de o aluno assistir às aulas pela Internet no momento em que preferir e cumprir apenas parte da carga horária obrigatória em aulas presenciais.

Os 17 cursos oferecidos são os de técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em alimentos, técnico em açúcar e álcool, técnico em celulose e papel, técnico em eletrotécnica, técnico em eletroeletrônica, técnico em eletromecânica, técnico em edificações, técnico em logística, técnico em manutenção automotiva, técnico em manutenção e suporte de informática, técnico em mecânica, técnico em meio ambiente, técnico em modelagem do vestuário, técnico em química e técnico em segurança do trabalho.

Desse total de 17 cursos, 15 são disponibilizados na modalidade presencial, sendo eles os de técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em alimentos, técnico em açúcar e álcool, técnico em celulose e papel, técnico em eletrotécnica, técnico em eletroeletrônica, técnico em eletromecânica, técnico em edificações, técnico em logística, técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica, técnico em modelagem do vestuário, técnico em química e técnico em segurança do trabalho. Já na modalidade EAD são oferecidos sete cursos, sendo eles os de técnico em automação industrial, técnico em alimentos, técnico em edificações, técnico em eletroeletrônica, técnico em manutenção e suporte de informática, técnico em meio ambiente e técnico em segurança do trabalho.

Matrículas

Os interessados devem fazer as matrículas nas secretarias das unidades operacionais do Senai onde deseja realizar o curso, sendo que a educação profissional técnica de nível médio é destinada a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, que devem comprovar a escolaridade ou vínculo com instituição de ensino. Conforme o edital de abertura das vagas, assinado pelo diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, as aulas presenciais terão início no 13 de fevereiro de 2017, enquanto as aulas à distância terão início por meio da aula inaugural presencial obrigatória a serem marcadas.

Para se matricular, é necessário apresentar os seguintes documentos: uma foto 3x4 recente, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia), comprovante de residência atualizado (caso não esteja no nome do candidato ou dos pais, o titular do documento deve emitir uma auto declaração), certificado de reservista, certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos).

Cursos e vagas

Em Aparecida do Taboado são 80 vagas nos cursos presenciais de técnico em química, com 30 vagas disponíveis e aulas no período noturno, 50 vagas no curso técnico em segurança do trabalho, na modalidade EAD. Já em Campo Grande são 745 vagas em oito cursos presenciais, todos oferecidos nos períodos vespertino e noturno e com 35 vagas para cada uma das turmas, sendo eles técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em eletrotécnica, técnico em logística, técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica, técnico em modelagem do vestuário e técnico em segurança do trabalho.

Na modalidade EAD, são 50 vagas para os seguintes cursos técnico em automação industrial (aulas presenciais aos sábados, no período vespertino), técnico em eletroeletrônica (aulas aos sábados, no período matutino) e técnico em segurança do trabalho (aulas aos sábados, no período vespertino). Já em Corumbá são oferecidos os cursos presenciais de técnico em administração (40 vagas no período noturno), técnico em segurança do trabalho (40 vagas noturno) e técnico em eletromecânica (40 vagas vespertino), enquanto na modalidade EAD são oferecidos os cursos de técnico em meio ambiente, técnico em automação industrial, técnico em edificação, com 50 vagas para cada um, totalizando 270 vagas, sendo que as aulas presenciais serão às terças-feiras, no período noturno.

Em Dourados, são 495 vagas para 12 cursos, sendo que os presenciais são os de técnico em alimentos, com 25 vagas e aulas no período noturno, técnico em administração, com 30 vagas no noturno, técnico em automação industrial, com aulas nos períodos vespertino e noturno, sendo 35 vagas em cada turma, técnico em eletrotécnica, com 35 vagas no período noturno, técnico em manutenção automotiva, com 30 vagas no noturno, técnico em mecânica (30 vagas noturno), técnico em química, com 25 vagas noturno. Quanto aos cursos a distância, são 50 vagas para cada uma das seguintes turmas: técnico em alimentos; técnico em automação industrial; técnico em edificações; técnico em manutenção e suporte de informática; técnico em segurança do trabalho.

Mais cidades

Na cidade de Maracaju são 60 vagas para dois cursos presenciais: técnico em segurança do trabalho e técnico em administração, com 30 vagas em cada turma e aulas ministradas no período noturno. Em Naviraí, foram disponibilizas 105 vagas distribuídas em três cursos: técnico em mecânica e técnico em eletrotécnica, ambos presenciais, com 35 vagas em cada turma e aulas no período noturno, e técnico em automação industrial, com 35 vagas. Em Nova Andradina, é oferecido o curso presencial de técnico em manutenção automotiva, com 35 vagas no período noturno.

A cidade de Rio Verde está com 120 vagas para quatro cursos, todos presenciais: técnico em edificações; técnico em eletrotécnica; técnico em química; técnico em segurança do trabalho, sendo que cada turma tem 30 vagas e a aulas são ministradas no período noturno. Já em Sidrolândia são três cursos oferecidos com 105 vagas distribuídas entre eles e aulas no período noturno, tratando-se de técnico em eletroeletrônica (35 vagas); técnico em edificações (35 vagas) e técnico em segurança do trabalho (35 vagas).

Na cidade de Sonora são 150 vagas distribuídas em cinco cursos, sendo que os presenciais são os de técnico em açúcar e álcool, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, cada um com 30 vagas e aulas no período noturno, enquanto os cursos a distância são os de técnico em automação industrial e técnico em edificações, também com 30 vagas em cada turma e aulas noturnas. Em Três Lagoas, são 295 vagas em cinco cursos com 35 vagas para cada turma da modalidade presencial, sendo os de técnico em automação Industrial (aulas nos períodos vespertino e noturno), técnico em celulose e papel (com aulas somente à noite), técnico em mecânica (vespertino e noturno) e técnico em química (vespertino e noturno), enquanto na modalidade EAD tem o curso de técnico em manutenção e suporte em informática, com 50 vagas.

Serviço – Mais informações diretamente nas unidades do Senai ou pelos telefones (67) 3565-8700 (Aparecida do Taboado), (67) 3312-9400 (Campo Grande), (67) 3234-2800 (Corumbá), (67) 3416-2600 (Dourados), (67) 3458-5400 (Maracaju), (67) 3409-3600 (Naviraí), (67) 3441-4912 (Nova Andradina), (67) 3272-5959 (Sidrolândia), (67) 3254-3613 (Sonora), (67) 3292-1747 (Rio Verde) e (67) 3509-5200 (Três Lagoas)

