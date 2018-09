Senai de Sidrolândia está com matrículas abertas para cursos de NR 10 e mecânico ciclo diesel

Curso de NR 10 para manutenção das instalações elétricas - Divulgação

O Senai de Sidrolândia está com matrículas abertas para os cursos de NR 10 (Norma Regulamentadora nº 10), que trata de segurança em instalações e serviços em eletricidade, e de mecânico ciclo diesel. Segundo o gerente do Senai de Campo Grande, Hélio Pereira Vilaça, que responde pela unidade de Sidrolândia, essas ofertas de cursos são extremamente positivas para o desenvolvimento do Estado.

“O Senai vem buscando qualificar a mão de obra para atender esse mercado que vem se mostrando mais aquecido. Considero muito importante a participação da comunidade para que os nossos trabalhadores estejam preparados para ser absorvidos pelas indústrias da região”, afirmou.

Sobre os cursos

O curso de NR 10 proporciona ao aluno o desenvolvimento de capacidades de aplicação a todas as fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, incluindo todas as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas. A formação tem início no dia 29 de setembro e é oferecida na modalidade semipresencial, com 32 horas de aula a distância e 8 horas na unidade doo Senai.

Com carga-horária de 260 horas-aulas, o curso de mecânico ciclo diesel tem início no dia 1º de outubro e prepara o aluno para desenvolver competências para realizar manutenção em motor ciclo diesel utilizando ferramentas e seguindo normas e procedimentos técnicos, ambientais e de segurança.

Serviço – Mais informações e inscrições pelo telefone 0800 7070 0745