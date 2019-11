Senai de Campo Grande promove 1ª Semana do Vestuário de 4 a 6 de novembro

Da Redação com Assessoria

O Senai de Campo Grande vai realizar, de 4 a 6 de novembro, a 1ª Semana do Vestuário, um evento totalmente gratuito e aberto ao público que contará com oficinas e palestras sobre temas relacionados à moda e ao vestuário, além de um desfile organizado pelas alunas do curso de costureiro sob medida, oferecido pela instituição. Os interessados podem se inscrever pelo link.

Segundo a instrutora do Senai de Campo Grande, Luane Sales de Oliveira, a 1ª Semana do Vestuário tem como objetivo reunir estudantes e profissionais do segmento, disseminado conhecimentos de desenho, criação, costura e moda consciente e inclusiva. Além disso, é uma excelente oportunidade de apresentar a estrutura da unidade e os laboratórios de vestuário da instituição.

"O fato de trazermos profissionais tanto de dentro quanto de fora do Senai com conteúdo relevante e de boa qualidade chama atenção de estudantes, profissionais e empresas do mundo da moda. Essas pessoas terão a oportunidade de conhecer nossos cursos e estrutura dos laboratórios, proporcionando ao Senai a oportunidade de capacitação de novos alunos e também de realizar novas parcerias", afirmou Luane Sales de Oliveira.

Confira a programação:

04/11 | Segunda-feira

13h – Oficina "Confecção de Turbantes" - Sônia Buchara

18h40 – Desfile Primavera/Verão – Alunas do curso costureiro sob medida

20h - Palestra "Moda Inclusiva"- Estilista Eduardo Alves

05/11 | Terça-feira

13h – Oficina "Modelagem da Base da Blusa usando a Técnica de Crepagem" - Luane Sales

18h30 – Palestra "Como Construir um Armário Inteligente e Sustentável" - Eliza Montes

06/11 | Quarta-feira

13h – Oficina "Estamparia Manual Criativa" - Vagner Gonçalves e Sônia Buchara

19h - Palestra "O Poder da Sua Imagem" - Milena Cassia

19h - Oficina "Estudo de Formas com Nanquim voltado para Design de Moda" - Nayara Bonilha