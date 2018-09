Senai de Campo Grande está com matrículas abertas em quatro cursos gratuitos

Na avaliação do gerente do Senai de Campo Grande, Hélio Pereira Vilaça, são ofertas com grandes possibilidades de colocação no mercado de trabalho. - Divulgação

O Senai de Campo Grande está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de operador de computador, assistente administrativo, assistente de recursos humanos e eletricista instalador residencial. Na avaliação do gerente do Senai de Campo Grande, Hélio Pereira Vilaça, são ofertas com grandes possibilidades de colocação no mercado de trabalho.

“São cursos com uma carga-horária que varia entre 160 e 180 horas-aulas e que proporciona ao aluno a capacidade de sair bem qualificado para atuar no mercado de trabalho, que está cada dia mais exigente e optando por trabalhadores com algum diferencial. Além disso, alguns cursos serão oferecidos em containers nos bairros Maria Aparecida Pedrossian e Universitário, facilitando o acesso a quem mora mais longe”, explicou Hélio Vilaça.

Confira as datas de início dos cursos:

1 - Operador de computador

Local: Container no bairro Maria Aparecida Pedrossian

Início: 2 de outubro

Vagas: 32 vagas, sendo 16 para cada turma

Descrição: Prepara o aluno a uilizar sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados em sistemas computacionais, conforme procedimentos técnicos de qualidade, às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual.

2 - Assistente de recursos humanos

Local: Senai de Campo Grande

Início: Uma turma começa no dia 24 de outubro e outra em 13 de novembro

Vagas: 80 vagas, sendo 40 para cada turma

Descrição: Prepara o aluno para executar trabalhos pertinentes às áreas administrativas de indústrias e de departamentos comerciais de acordo com a legislação vigente, procedimentos internos, normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho.

3 - Assistente administrativo

Local: Senai de Campo Grande

Início: 6 de novembro

Vagas: 160 vagas, sendo 40 para cada turma

Descrição: Proporciona conhecimentos acerca da comunicação oral e escrita fundamentais ao assistente administrativo. Desenvolve conhecimentos e habilidades de informática básica necessárias ao assistente administrativo. Executa as rotinas relacionadas à identificação, emissão, organização e controle de documentos, conforme os procedimentos da empresa e ao fluxo de documentos internos e externos relativos à natureza da empresa.

4 - Eletricista instalador residencial

Local: Senai de Campo Grande e container no bairro Universitário

Início: 3 de outubro na unidade do Senai e 20 de novembro no bairro Universitário

Vagas: 66 vagas, sendo 22 em cada turma

Descrição: Prepara o aluno para executar e manter as instalações elétricas em edificações atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, higiene e segurança, e de meio ambiente.