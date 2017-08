Senador Pedro Chaves lança cartilha sobre novo Ensino Médio

Ministro Mendonça Filho confirmou a Pedro Chaves presença no lançamento da Cartilha do Novo Ensino Médio / Divulgação

O senador Professor Pedro Chaves (PSC/MS) lança nesta quarta-feira (9), às 18h30, na Biblioteca do Senado, a cartilha "Novo Ensino Médio: o que é importante saber?", que reúne, de maneira didática, perguntas e respostas sobre as principais mudanças trazidas pela Lei 13.415, de 16 de fevereiro de 2017.

A nova legislação, relatada no Senado por Pedro Chaves, promoveu a maior mudança estrutural da educação brasileira dos últimos 20 anos, tanto em relação aos currículos do ensino médio, quanto à Política de Fomento à Educação em Tempo Integral. Impressa pela Gráfica do Senado, ela será distribuída inicialmente nas escolas de Mato Grosso do Sul, mas o objetivo é levá-la a todo o Brasil.

O lançamento contará com a presença do ministro da Educação, Mendonça Filho, dirigentes do MEC, senadores membros da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado, da qual Chaves é vice-presidente, além de técnicos e empresários do ramo da educação.

A lei que criou o novo Ensino Médio aborda, principalmente, as questões curriculares, com o objeto de evitar o descolamento entre os componentes curriculares e o cenário contemporâneo, entre a escola e a vida.

“A nova legislação é um passo importante para que se inicie nas escolas programas, projetos e ações dinâmicas, que atendam as verdadeiras necessidades do aluno”, avalia o senador.

O Professor Pedro Chaves é educador há mais de 50 anos. Em Mato Grosso do Sul, criou várias instituições de todos os níveis de ensino – a MACE, de ensino fundamental e médio, o CESUP e a UNIDERP, ambas de ensino superior, com cursos de mestrado e doutorado. Também foi pioneiro na Educação à Distância, com mais de 30 mil alunos em todo o Brasil.

