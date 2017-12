Senador Pedro Chaves conquista curso de Medicina para Corumbá e Ponta Porã

O senador Professor Pedro Chaves (PSC) com o ministro da Educação, Mendonça Filho. - Divulgação

Na noite de quinta-feira (07), o senador Pedro Chaves (PSC) recebeu ligação do ministro da Educação, Mendonça Filho, informando que a solicitação dele para aprovação do Curso de Medicina em Corumbá e Ponta Porã foi atendida pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB). “Foi muito gratificante receber essa ligação. Esse curso foi muito esperado, batalhei muito para conseguir viabilizar essa oportunidade para jovens dessas regiões. Tenho certeza de que isso trará muitas conquistas em prol da saúde do nosso Estado”, afirmou o senador.

Atualmente, grande parte dos jovens que moram na região fronteiriça de Mato Grosso do Sul com Paraguai e Bolívia preferem cursar Medicina nesses países do que mudar para Campo Grande, onde teriam que gastar com locomoção e moradia. Mas agora, com o empenho de Pedro Chaves, esses estudantes terão a oportunidade de estudar em seus municípios e o melhor, no próprio Brasil. “Há muitos tempo a população dessas localidades me reivindicam o referido curso e, agora, muitos jovens terão acesso ao sonho de fazer Medicina no próprio estado”, ressaltou.

O projeto de criação e implantação do curso no Campus Pantanal estava aprovado pelo Conselho Universitário (COUN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mas se encontrava em tramitação no Ministério da Educação. “Me esforcei muito para que o presidente Michel Temer e, especialmente o ministro da Educação, Mendonça Filho, liberassem o curso de Medicina para Corumbá e Ponta Porã. Estou muito feliz com essa conquista que beneficiará jovens de todo o Mato Grosso do Sul”, finalizou o senador.