Senador fala sobre ensino integral em audiência nesta sexta-feira

“Fui relator da Medida Provisória que, transformada em Lei, criou o novo Ensino Médio no Brasil. Agora , vou me debruçar nos debates sobre um novo caminho para o Ensino Fundamental”, disse o senador / Assessoria

O senador Pedro Chaves (PSC/MS), vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, participa nesta sexta-feira (07), às 8h, da audiência pública convocada pelo deputado Felipe Orro (PSDB) com o tema “A Escola que queremos : Ensino Fundamental em Tempo Integral”.

Pedro Chaves fará uma palestra sobre a importância do tempo integral no Ensino Fundamental. “Fui relator da Medida Provisória que, transformada em Lei, criou o novo Ensino Médio no Brasil. Agora , vou me debruçar nos debates sobre um novo caminho para o Ensino Fundamental”, disse o senador.

Veja Também

Comentários