Senador de MS prevê aprovação da MP do Ensino Médio em fevereiro

O senador sul-mato-grossense Pedro Chaves (PSC), relator da Medida Provisória que reformula o Ensino Médio no país, a chamada MP do Ensino Médio, projeta que a nova versão do texto, com várias mudanças relação ao que veio do governo federal, possa já ter sido aprovado na casa em fevereiro de 2017.

Chaves explicou que após conversar com o ministro da Educação, Mendonça Filho, em vez de simplesmente fazer um relatório da MP decidiu ampliar a discussão, democratizando a análise sobre o tema.

Para isso, o senador de Mato Grosso do Sul, revelou que foram promovidas cerca de dez audiências públicas que reuniram mais de 250 representantes de entidades, instituições e órgãos ligadas a educação.

“Esse é um texto diferenciado em relação ao que recebemos. Além de acolhermos algumas das sugestões apresentadas nestas audiências, também foram inseridos alguns dos tópicos das 568 emendas apresentadas pelos parlamentares e aproveitamos ainda alguns aspectos de um projeto sobre o Ensino Médio que tramitava na Câmara”, detalha.

Uma das alterações mais significativas, conforme o senador, é sobre a carga horaria anual. O texto original da MP previa aumento das atuais 800 horas para 1.400, mas não estipulava um tempo para que esse incremento ocorresse. Com a nova redação foi proposto um período intermediário, 1.000 horas/aula anuais, tendo as escolas cinco anos para se adequarem.

Em relação ao alunos do período noturno, ele explicou que o texto prevê que eles poderão cumprir essa carga horária por meio de uma metodologia alternativa, desenvolvendo, por exemplo, projetos e pesquisas que façam essa compensação.

Chaves explicou ainda que além de uma base nacional curricular, que será comum em todo o país e terá disciplinas básicas o aluno, neste novo formato de Ensino Médio, o estudante poderá optar por matérias específicas, voltadas já para sua futura formação profissional nas áreas de: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica e profissional.

“Para que o aluno escolha as matérias específicas mais adequadas, ele contará com um orientador educacional nas escolas, além das próprias unidades escolares e seus pais” explica o senador, completando que atualmente está ocorrendo um desvio de finalidade do Ensino Médio no país. “Está se transformando em um preparatório para o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio, que garante acesso a várias universidades]. Esse é um equívoco grave. O Ensino Médio tem que ter sua terminalidade e tem que preparar o aluno para continuar seus estudos no Ensino Superior”, ressaltou.

Outros projetos

O senador sul-mato-grossense comentou ainda sobre outros projetos que acompanha no parlamento federal. Ele é relator também do projeto de lei que proíbe empresas de telecomunicação de estabelecerem franquias para a banda larga fixa no Brasil. Ele explicou que a proposta é fundamental para assegurar um melhor uso do recurso, principalmente na área educacional e disse que o texto já foi aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) e está sendo analisado na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE).

Chaves lembrou ainda que presidiu a audiência pública que discutiu o projeto do senador licenciado por Mato Grosso e atual ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Blairo Maggi. “A audiência contou com a participação de produtores rurais e ambientalistas. O grande objetivo foi discutir alternativas para assegurar o desenvolvimento sustentável da região, conciliando o crescimento econômico com a preservação do meio ambiente”, destacou, lembrando que uma das principais propostas do projeto é a da criação de uma faixa de proteção na região do Planalto, onde estão as nascentes dos rios do Pantanal, visando impedir, por exemplo, o assoreamento dos rios.

Veja Também

Comentários