Senac Turismo e Gastronomia oferece cursos para crianças e adultos neste mês de julho

O curso oportuniza ao aluno o aprendizado das técnicas de preparo, montagem e apresentação de diversos salgados. - Divulgação

A unidade do Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, está com inscrições abertas para vários cursos do segmento neste mês de julho, incluindo opção para a garotada em período de férias. No curso Chefinhos e Lanches Doces os mini chefs vão aprender receitas de cookies, alfajor, bolo no pote, limonada e picolé de colágeno, além de técnicas básicas de cozinha. O curso será realizado nos dias 18 e 19 de julho, das 7h45 às 11h45.



Outra opção é o curso que ensina a preparar Salgadinhos para Festa, com início dia 23 de julho. O curso oportuniza ao aluno o aprendizado das técnicas de preparo, montagem e apresentação de diversos salgados.



No curso Boucher: Corte e Preparo de Carne, com duração de 12 horas, o objetivo é aprimorar os conhecimentos sobre a manipulação de carnes bovinas, corte e preparo, molhos e acompanhamentos. As aulas têm início dia 30 de julho e serão realizadas de segunda a quinta, das 18h45 às 22h.



A unidade oferece ainda o curso de Cozinheiro, em duas turmas - matutino e vespertino, com início dia 31 de julho. O curso forma profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados. O profissional tem como atribuição a preparação e a apresentação de produções culinárias que compõem os cardápios de estabelecimentos alimentícios. Trabalha em equipe, interagindo com os demais profissionais da área de gastronomia.