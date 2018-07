Curso oferece aperfeiçoamento gratuito para cozinheiros e garçons na Capital

Os interessados em participar do aperfeiçoamento de cozinha precisam ter concluído o curso de Cozinheiro, ou Técnico em Cozinha, ou possuir a graduação em Gastronomia - Foto: Divulgação

O Senac Turismo e Gastronomia, em Campo Grande, oferece aperfeiçoamento gratuito para cozinheiros e garçons em cursos que têm início dia 1º de agosto. Ao todo, são oferecidas 14 vagas para quatro turmas, duas para cada curso. São oito vagas no curso de Aperfeiçoamento em Serviços de Cozinha e seis para Aperfeiçoamento para Garçom.



Os interessados em participar do aperfeiçoamento de cozinha precisam ter concluído o curso de Cozinheiro, ou Técnico em Cozinha, ou possuir a graduação em Gastronomia. Na ausência destes requisitos, o aluno deverá ter no mínimo dois anos de experiência na área, com comprovação. Também é obrigatório a apresentação do certificado de Higiene e Manipulação devidamente registrado pela SESAU e com a validade em dia, e a apresentação da carteira sanitária, que poderá ser emitida por meio da Sisai ou no serviço público de saúde. E para os garçons, ter pelo menos seis meses de experiência na área.



O curso de Aperfeiçoamento em Serviços de Cozinha prepara o aluno para atuar em cozinhas profissionais, possuir o ¨timing¨ de cozinha, e conhecer os fluxos de um restaurante, passando por todos os setores, desde o recebimento até a finalização e montagem de pratos. Já no curso de Aperfeiçoamento para Garçom, o profissional atualiza seu modo de trabalho e desenvolve novas habilidades que serão úteis em seu dia a dia, visando melhorar o serviço prestado ao cliente.



O curso é oferecido por meio do Programa Senac de Gratuidade – PSG, que tem por objetivo garantir o acesso à educação profissional de qualidade para pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos. O ingresso nos cursos do PSG se dá por ordem de inscrição do candidato.



O Centro de Educação Profissional Senac Turismo e Gastronomia está localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 3368, Jardim dos Estados. Mais informações no site: http://www.ms.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas ou pelo telefone (67) 3312-6260.