Senac oferece 150 vagas em quatro cursos gratuitos na Capital

Para se inscrever nos cursos é preciso participar de uma palestra que será realizada entre os dias 05 e 06 de fevereiro - Divulgação

A unidade do Senac Eduardo Elias Zahran, em Campo Grande, oferece 150 vagas para quatro curso gratuitos com início no mês de fevereiro. Os cursos são: Técnico em Marketing (40 vagas), Técnico em Transações Imobiliárias (40), Auxiliar de Operações em Logística (35) e Operador de Computador (35).



Para se inscrever nos cursos é preciso participar de uma palestra que será realizada entre os dias 05 e 06 de fevereiro. As inscrições para as palestras começam dia 22 de janeiro, para os cursos de Técnico em Marketing e Auxiliar de Operações em Logística; e 29 de janeiro para os cursos de Técnico em Transações Imobiliárias e Operador de Computador. Já as inscrições para os cursos têm início dia 07 de fevereiro para Técnico em Marketing e Auxiliar de Operações em Logística; e 15 de fevereiro para os cursos de Técnico em Transações Imobiliárias e Operador de Computador. As aulas têm início a partir do dia 19 de fevereiro.



As vagas serão garantidas por ordem de inscrição e matrícula do candidato e as inscrições, tanto para a palestra quanto para o curso, podem ser feitas das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira na unidade Senac Zahran, localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 529, Vila Santa Dorotéia.



Os cursos são realizados por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que visa oferecer ações educacionais com custo zero às pessoas de baixa renda, na condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfazerem as duas condições: aluno e trabalhador. O candidato também precisa atender aos pré-requisitos de cada curso.



Mais informações no site: www.ms.senac.br/psg, pelo e-mail: atendimento@ms.senac.br ou pelo telefone (67) 3312-6260.