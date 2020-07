Senac MS oferece cursos livres na modalidade online em diversas áreas

Ao fazer a inscrição o aluno vai receber, por e-mail, as instruções de como acessar o ambiente das aulas, que será pela plataforma Microsoft Teams - (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Diante das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia da Covid-19, o Senac MS buscou alternativas para continuar oferecendo cursos de qualificação profissional à população. A instituição vai realizar cursos livres na modalidade online, em diversas áreas, como saúde, gestão e tecnologia da informação, com preços acessíveis.



Um dos cursos disponíveis é o Delivery de Tudo, com carga horária de 16 horas e aulas de segunda a sexta-feira, das 19h às 21h, com início dia 30 de julho. O curso desenvolve no aluno o aprendizado de técnicas para a implantação dos processos para um sistema de delivery eficaz, desde o registro de pedidos, processo de controle da entrega, trocas e devoluções, parcerias, custos da operação, até a segurança do consumidor no sistema de delivery.



Outra opção é o curso Flexibilização do Trabalho: Reforma Trabalhista e Medidas Provisórias. O curso aborda os principais pontos da flexibilização do trabalho, com análise das alternativas trabalhistas e preventivas para fazer as escolhas mais adequadas na utilização e aplicação da reforma e sobre as medidas governamentais. As aulas têm início dia 03 de agosto.



Para quem está com dificuldades para lidar com as finanças do seu negócio nesse período, o Senac oferece o curso Finanças em Tempo de Crise, que subsidia o participante com as ferramentas de gestão financeira mais utilizadas para enfrentar momentos de retração, organizar gastos e receitas, mapear informações internas e externas que afetam sua gestão financeira, entre outros. O curso tem início dia 31 de agosto.



Ao fazer a inscrição o aluno vai receber, por e-mail, as instruções de como acessar o ambiente das aulas, que será pela plataforma Microsoft Teams. As aulas ficarão gravadas no ambiente e podem ser acessadas pelos alunos. O Teams funciona tanto no computador quanto via aplicativo para IOS e Android.



Acesse a relação completa de cursos no link. Mais informações pelo telefone (67) 3312.6260.