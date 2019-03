Senac MS divulga culinária regional durante Semana da Gastronomia em Brasília

O evento é realizado nos restaurantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e no Restaurante Downtown, no prédio da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília, entre os dias 25 a 29 de março - Foto: Divulgação

Entre os dias 25 e 29 de março a gastronomia de Mato Grosso do Sul estará em destaque em Brasília (DF), durante a Semana da Gastronomia Regional, promovida pelo Departamento Nacional do Senac. O evento é realizado todos os meses e prestigia a culinária dos estados. Neste mês, é a vez da culinária sul-mato-grossense ser apreciada pelos visitantes dos restaurantes-escola do Senac em Brasília, no Congresso Nacional e Confederação Nacional do Comércio.

Nesta edição, a cozinha do Senac MS será comandada pela docente Vera Regina Batista, com a participação do auxiliar de cozinha e ex-aluno do Senac, Fabiano Bonfim, e a aluna Bruna Boeira, que garantiu sua participação após participar de um desafio gastronômico organizado pelo Senac Turismo e Gastronomia. O menu vai apresentar o melhor de nossa terra: pescados, como o pintado, e frutos, como guariroba, banana, pequi, castanha de baru, urucum, entre outros.

Essas influências estão presentes nos cardápios elaborados pelos chefs, que apresentam o conceito de cozinha afetiva por meio de pratos como Arroz de Urucum com Guariroba, Pintado ao molho de Pequi, Cupim com Molho de Cerveja Preta e Rapadura, Paçoca Pantaneira, Pintado em Crosta de Castanhas com Vinagrete de Pupunha, Farofa de Banana-da-Terra, entre outros.

"O Senac MS participa há quatro anos do programa, promovendo a gastronomia sul-mato-grossense, além de proporcionar o intercâmbio entre alunos, docentes e profissionais que atuam em uma realidade diferente, o que permite a troca de experiências, das melhores práticas e o desenvolvimento de competências profissionais. É a oportunidade de difundir nossas tradições, com o que temos de mais forte na nossa gastronomia, e também de pontuar o que fazemos de melhor nas nossas aulas profissionalizantes", explica o diretor regional do Senac MS, Vitor Mello.

O evento é realizado nos restaurantes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e no Restaurante Downtown, no prédio da Confederação Nacional do Comércio (CNC), em Brasília, entre os dias 25 a 29 de março.