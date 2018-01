Senac EAD oferece 13 graduações e 232 polos em todo o Brasil

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país - Divulgação

Para quem planeja não perder tempo e começar o ano qualificado às exigências do mundo do trabalho, o Centro Universitário Senac está com inscrições abertas para 13 cursos da graduação a distância. Os interessados podem escolher opções em tecnologia, bacharelado ou licenciatura. E mais: ainda contam com a conveniência da instituição, que possui 232 polos distribuídos pelo Brasil e que apoiam as atividades dessa modalidade de ensino superior.

Além disso, para este primeiro semestre, há o lançamento do curso Tecnologia em Gestão Ambiental – voltado para profissionais que buscam desenvolver, avaliar e promover ações e projetos de gestão ambiental nas organizações, tendo em vista a garantia da sustentabilidade. As inscrições podem ser realizada pelo Portal Senac EAD.

Depois de escolher o curso, o interessado pode utilizar a nota de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além de ter opção de ingresso por Portador de Diploma, de modo que quem já possui diploma de graduação pode realizar a matrícula automaticamente, sem necessidade de passar por uma nova avaliação.

Polos credenciados pelo MEC – As aulas da graduação a distância do Senac EAD são ministradas totalmente pela internet, sendo preciso realizar duas avaliações presenciais por semestre em uma das 232 unidades Senac que atuam como polos – todas elas são credenciados pelo Ministério da Educação (MEC). A escolha do polo é feita pelo estudante.

Qualidade e flexibilidade – Quem busca flexibilidade de horários, as aulas do Senac EAD são ideais, já que oferecem possibilidade de organização dos horários de estudo, acesso a todos os recursos do curso de qualquer computador ligado à internet, uso de tecnologia mobile para receber informações e comunicados das coordenações e professores. A instituição ainda disponibiliza acesso a tecnologias de ponta para o processo de ensino e aprendizagem, menor investimento e a mesma qualidade da graduação presencial.

Confira a lista de cursos da graduação a distância:

Bacharelado em Administração

Bacharelado em Ciências Contábeis

Tecnologia em Comércio Exterior

Tecnologia em Gestão Ambiental (novidade para o 1° semestre)

Tecnologia em Gestão Comercial

Tecnologia em Gestão Financeira

Tecnologia em Gestão Pública

Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos

Tecnologia em Logística

Tecnologia em Marketing

Tecnologia em Processos Gerenciais

Licenciatura em Pedagogia

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo o Brasil e apoiados por mais de 290 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e 232 para graduação.

Acesse a programação completa de cursos do Senac EAD em www.ead.senac.br.