Senac EAD lança a pós-graduação Arte-Educação

O Centro Universitário Senac lança nova pós-graduação em Arte-Educação, cuja especialização surge para capacitar profissionais que pretendem atuar em ambientes de práticas educacionais formais como o ensino regular e também em não formais como museus, instituições culturais, eventos e ações de arte e cultura. As inscrições para o processo seletivo do primeiro semestre já estão abertas e vão até 1º de março.

A especialização tem duração de 18 meses e está estruturada a partir de três eixos principais – arte, cultura e educação – que se articulam de maneira transversal nesta proposta de percurso curricular e permitem que o egresso possa dialogar com tais saberes em sua prática profissional. Com isso, o curso promove a formação de profissionais capacitados a atuar em instituições de ensino públicas e privadas, espaços não escolares como museus, pontos de cultura, ONGs, além de empresas que desenvolvem projetos relacionados, atuando como agente educacional e cultural na área de artes.

“Diante do crescimento no setor artístico e cultural no Brasil, abrem-se muitas possibilidades e novos desafios, o que projeta a necessidade de profissionais aptos a realizar a mediação entre o público e a produção artística. Essa mediação exige conhecimento técnico e histórico de arte, educação e cultura, permitindo uma relação dialética desse profissional com os diversos públicos. E é isso que buscamos desenvolver nessa especialização”, afirma Dayana Sant´Ana, coordenadora de desenvolvimento do curso.

A pós-graduação oferece uma abordagem ampla de vários temas, entre os quais Fundamentos em Arte-Educação; Educação em Museus e Contextos Não Escolares; Teorias e Fundamentos da Educação; Arte e Cultura Popular; História da Arte Brasileira. Segundo Dayana, a formação ofertada pelo Senac EAD tem como diferencial a abordagem temática voltada para educação em museus e sua interação com a escola. “Além disso, ainda possibilita a prática reflexiva do trabalho na área, ampliando horizontes pedagógicos, artísticos e culturais”, complementa.

O lançamento do curso no formato EAD oferece a construção de novos conhecimentos em um ambiente virtual de aprendizagem, cuja proposta é alcançada com o apoio de mecanismos de interação e comunicação adequados, além da disponibilização de conteúdos, recursos multimídia, incluindo vídeos e aulas narradas. O curso é totalmente a distância, mas é preciso realizar uma avaliação presencial ao final de cada semestre, no polo escolhido no momento da inscrição, além da defesa do TCC ao final do curso. Atualmente, são mais de 290 polos em todo território nacional.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 290 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e 232 para graduação.