Senac EAD aborda o tema como administrar conflitos no ambiente corporativo

Gerenciar conflitos no ambiente corporativo é um dos maiores desafios para alguns profissionais, isso porque muitos entendem essas adversidades como algo negativo. No entanto, no curso Administração de Conflitos do Senac EAD eles são entendidos como potenciais de crescimento às pessoas envolvidas. Mas, para isso, é preciso compreendê-los e administrá-los.

De acordo com Simone Rockenbach Duarte, docente do curso, conflitos acontecem por diferentes formas de pensar e agir de cada indivíduo, no entanto, nem sempre essas diferenças têm consequências negativas. “Os conflitos são inevitáveis, principalmente no ambiente de trabalho, onde temos que atuar em conjunto para alcançar objetivos comuns. Mas, quando administrados, geram mais pontos positivos que negativos”, afirma Simone.

A docente explica que um dos maiores erros é achar que administrar conflitos é evitá-los, encerrá-los, ou simplesmente impedir que ocorram novamente. “Administrá-los é aprender a lidar com as divergências, de modo que o profissional consiga obter o que de melhor um conflito pode gerar. Como abrir-se para novas perspectivas e ajudar em uma possível ascensão no ambiente corporativo, ampliando as habilidades relacionais”, esclarece.

Um conflito pode se desenvolver em uma empresa com características, níveis e causas diferentes. Com isso, se faz importante observar essas diferenças e suas origens. “Contudo, é imprescindível lembrarmos que todas essas características estão diretamente ligadas às pessoas envolvidas, ou seja, como elas entendem a situação e como lidam com sua inteligência emocional”, alerta.

A dica da docente é que cada profissional busque desenvolver o autoconhecimento e, consequentemente, seu autocontrole emocional, bem como a investir também em sua habilidade de observação e reconhecer as formas de pensamento e emoções das outras pessoas. Segundo ela, “esses itens são determinantes na condução dos problemas”.

Imagem profissional – Simone também explica que um dos principais impactos negativos de um conflito não administrado adequadamente é, geralmente, o bloqueio da comunicação. “Isso pode gerar prejuízo à imagem do profissional, da equipe e até mesmo da empresa, levando a uma perda monetária, mesmo que a longo prazo”, acrescenta.

O curso Administração de Conflitos tem carga horária de 20 horas e nele são apresentados conceitos, técnicas e exemplos, estimulando a habilidade para administrar conflitos. As atividades são disponibilizadas em ambiente virtual de aprendizagem, com recursos pedagógicos desenvolvidos em mídia on-line. Os cursos livres a distância são voltados para formação inicial, aperfeiçoamento ou atualização e garantem oportunidade de desenvolvimento contínuo.

Sobre o Senac EAD

Com mais de 70 anos de atuação em educação profissional, o Senac foi pioneiro no ensino a distância no Brasil. A primeira experiência nesta modalidade se deu em 1947 com a Universidade do Ar, em parceria com o Sesc, que ministrava cursos por meio do rádio.

A partir de 2013, com o lançamento do portal Senac EAD, a instituição ampliou a sua atuação em todo o país. Hoje, oferece um amplo portfólio de cursos livres, técnicos, de graduação, pós-graduação e extensão a distância, atendendo todo o Brasil e apoiados por mais de 290 polos presenciais para avaliações de cursos de pós-graduação e 21 para graduação.

