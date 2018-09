Senac da Capital oferece opções de cursos na área de informática

O curso possibilita ao participante o primeiro contato com uma planilha eletrônica, agregando informações básicas de cálculos com fórmulas e aplicação de funções. - Divulgação

Neste mês de setembro, o Senac Campo Grande oferece opções variadas para quem busca por qualificação profissional na área de informática. Entre as oportunidades, está o curso de Excel Básico, com carga horária de 30 horas/aula e início dia 20 de setembro. O curso possibilita ao participante o primeiro contato com uma planilha eletrônica, agregando informações básicas de cálculos com fórmulas e aplicação de funções.



Tem também o curso Facebook Marketing, com início dia 22 de setembro, realizado aos sábados. O Facebook é uma ferramenta popularizada mundialmente. Anteriormente utilizada apenas como rede social (relacionamento), hoje é usada para divulgação de empresas, produtos ou serviços. O objetivo do curso é nortear questões relacionadas ao gerenciamento do Facebook e auxiliar o público alvo a utilizar essa ferramenta como marketing pessoal e/ou prospecção para o seu negócio.



Com início no dia 24 de setembro, o curso de Autocad 2D oferece, entre outras oportunidades, o aperfeiçoamento dos conhecimentos e oportuniza o desenvolvimento de habilidades para utilizar o programa Autocad na elaboração – com precisão - de desenhos técnicos em duas dimensões. Para fazer o curso é preciso ter concluído o 7º ano do ensino fundamental, além de ter finalizado o curso de Informática Básica e de Desenho Técnico (ou possuir conhecimentos equivalentes).



Outro curso é o SketchUp - Desenho de Ambientes e Objetos em 3D, que capacita o aluno a desenvolver e organizar projetos de modelagem 3D por meio do SketchUp Pro, com a finalidade de gerar layouts para visualização e plotagem atendendo as necessidades do mercado. As aulas têm início dia 26 de setembro.